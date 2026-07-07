金管局證監會公布11項中港金融互聯互通措施 離岸人幣總額增至5000億

人民銀行、香港金管局及證監會等監管機構將會推出的11項深化中港兩地金融合作措施，金管局總裁余偉文見記者時表示，其中六項聚焦香港固收及貨幣市場建設與互聯互通機制升級，五項著力支持離岸人民幣業務發展，所有安排均吸納市場機構與投資者反饋，旨在提升業界操作便利性、拓展市場空間，並為香港債券市場與離岸人民幣市場注入新動能。

其中一措施是中國外匯交易中心及港交所合作，在港共建新一代電子固收及貨幣市場交易平台，證監會行政總裁梁鳳儀則指出，平台可依託內地交易科技經驗與港交所國際網絡，期待新的交易平台可通過新技術提升交易效率、透明度、價格發現能力及二級市場韌性，並強調該平台定位為對現有設施的互補，給予市場參與者多一個選擇，增加市場流動性，而非替代。

第二項措施是擴大結算所可接納作為合資格抵押品的固定收益工具。具體而言，中國人民銀行已容許境外投資者通過債券通持有的在岸中國國債及政策性金融債，作為香港期貨結算有限公司及香港聯合交易所期權結算所有限公司的履約抵押品。梁說，該措施計劃於2026年底前落地，相信措施有助增加人民幣的使用場景和市場需求，盤活人民幣債券流動性、增強國際投資者持有意願。

第三項證監會現正與人民銀行商討新增銀銀間 天期存款機構回購定盤利率（FDR007）作為互換通參考利率之一。梁鳳儀預期，兩地結算所將於今年第四季共同推出相關新合約。她認為該項措施可以降低境外投資者的人民幣業務成本，便利境外投資者互換通利率管理。

至於即將推出的五年期國債期貨，她透露，相關工作已在積極進行當中，該產品作為全球首只掛鈎中國國債的離岸交易所衍生品，將會投資者提供高效對衝工具。

通過CMU與內地中債登系統直連

至於南向通優化措施方面，年度淨投資額度由5000億元大幅提升至8000億元人民幣；同步拓展可開展債券回購的範圍；並擴大南向通可投資產品類型至涵蓋港元債券及人民幣債券相關產品；同時推動香港與澳門債券市場基礎設施聯通；此外金管局正優化南向通做市商制度。余偉文說，上述債券通的優化措施旨在為南向通投資者提供更廣闊投資空間、更豐富多元選擇，滿足其海外資產配置需求等。

北向通優化方面，則聚焦技術性升級，通過債務工具中央結算系統（CMU）與內地中債登系統直連，延長結算時間。余偉文說，這將會顯著提高結算效率，為境外投資者創造更便捷的交易體驗。

其他五項支持離岸人民幣業務發展的新舉措包括，擴容金管局人民幣業務資金安排，總額度自7月10日起由2000億元躍升至5000億元人民幣，並新增九個月、兩年及三年期品種；研究推出7天離岸人民幣流動資金投標機制；研究發行離岸人民幣短期債務工具的可行性，進一步完善離岸人民幣利率曲綫；推進建立離岸人民幣及印尼盾的雙邊貨幣交易框架，最快年底落實；及﻿﻿﻿就推動人民幣使用向銀行業界分享良好做法（Good practices）。

南向通擴展至資產管理公司券商和保險公司

對於南向通額度和人民幣業務安排的擴容，余偉文表示，南向通的最新範圍已擴展至資產管理公司、券商和保險公司，增加額度將有助該些機構留出更多空間，讓他們更好利用香港債券市場和債券平臺，增加投資組合多樣化。他續指，現有人民幣業務額度已大致分配予所有參與銀行，且將會有越來越多銀行希望加入這項設施，因此目前香港不僅需要此安排來滿足香港及內地企業的人民幣資金，以支持其實體經濟活動，同時也經由銀行網絡，將該等流動性引導至其他市場，包括中東、歐洲等地，所以增加人民幣的業務的資金，則有助金管局為銀行提供更多空間，進一步促進人民幣在全球的使用。