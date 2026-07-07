美國政府據報以Anthropic Mythos審查政府程式漏洞

據路透引述消息報道，美國網路安全與基礎設施安全局CISA周一（6日）正使用Anthropic的AI模型Mythos以審查政府軟件，不過，Anthropic與白宮的關係仍持續緊張。

消息指出，CISA正在使用Mythos掃描政府程式碼儲存庫，以查找可能為外國間諜和網路犯罪分子留下機會的漏洞，並已發現了大量缺陷，但未進一步詳細說明。

雙方衝突已有所緩和

此前，Anthropic已保密申請在美國進行IPO，公司與美國政府的關係一直反覆，雙方的關係在2月跌至谷底，當時Anthropic拒絕刪除其AI技術不得用於自主武器或國內監控的安全條款，促使五角大廈對其正式列入供應鏈風險名單，值得注意的是，這項名單此前僅適用於涉嫌協助間諜活動的外國企業。

不過，這項黑名單在3月被一名法官阻止，而在Anthropic私下發佈Mythos後，雙方的衝突已有所緩和。據外媒報道，美國國家安全局（NSA）分析師已在機密環境中測試Mythos，並對其能力印象深刻。

然而，當Anthropic推出名為Fable的Mythos公開版本時，該版本包含了的網路安全防護調控，白宮突然要求公司禁止外國人執行該模型，導致該模型在全球停用，直到上周才解除。