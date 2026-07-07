港交所與CIPS簽合作備忘錄 研深化跨境人民幣業務合作

港交所（388）今天宣布，已與人民幣跨境支付系統（CIPS）的營運機構—跨境銀行間支付清算有限責任公司（跨境清算公司）簽署合作備忘錄，共同探討深化跨境人民幣業務合作，支持香港固定收益及貨幣生態圈的長遠發展。

場外結算公司將可直接參與

根據合作備忘錄，港交所旗下附屬公司香港場外結算有限公司（場外結算公司）擬於2026年底前提交成為CIPS直接參與者的申請，跨境清算公司將為該申請提供必要的輔導及培訓。成為CIPS直接參與者後，場外結算公司將可通過CIPS直接進行人民幣資金結算，為其參與者提供更高效的跨境人民幣清算及結算服務。香港交易所與跨境清算公司也將發揮各自金融市場基礎設施的優勢，在產品及業務發展、市場專業知識共享，以及推動跨境人民幣服務發展等方面深化合作。

港交所集團行政總裁陳翊庭與跨境清算公司董事長汪洪波於今天舉辦的香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇上交換合作備忘錄，由人民銀行行長潘功勝、行政長官李家超、財政司司長陳茂波等嘉賓共同見證。

陳翊庭表示，很高興與跨境清算公司簽署合作備忘錄。這標誌著香港交易所向成為CIPS參與者邁出重要一步，有助加強香港離岸人民幣市場基礎設施建設。成爲CIPS直接參與者將提升場外結算公司的結算能力，並為香港交易所進一步豐富固定收益及貨幣產品和優化基礎設施奠定基礎，鞏固香港作為全球領先離岸人民幣中心的地位。

CIPS是跨境人民幣支付及清算的主要渠道，由人民銀行監督管理。截至2026年6月，CIPS共有210家直接參與者，業務覆蓋全球191個國家及地區的5,200多家銀行機構。