Xbox擬裁員3200人 行政總裁稱利潤率遠遜同業 將出售四間遊戲工作室

據彭博報道，微軟（MSFT）旗下品牌Xbox計劃在未來一年內裁員3,200人，約佔員工總數20%，此舉是其大規模重組的一部分，旨在振興陷入困境的遊戲業務，同時公司也將出售旗下四間遊戲工作室，並已準備剝離第五間工作室。公司股價跌0.96%，收報386.74美元。

利潤率比同行低三到十倍

報道指出，Xbox行政總裁夏爾馬（Asha Sharma）在周一（6日）的內部信件中表示，公司目前業務並不健康，指Xbox的利潤率比同類企業低三到十倍，「必須重新整頓」，據信件顯示，公司將於周一裁員1,600人，其餘人員則在未來12個月內陸續裁減。

此外，微軟在Xbox以外也另有3,200人裁員，主要分佈在銷售部門。據彭博指出，人事總監Amy Coleman向員工表示，裁員原因是產品建構方式改變及客戶需求變化。總結而言，公司周一宣布的計劃裁員總數為6,400人，佔總員工人數約22.8萬人的不到3%，而微軟去年亦進行了兩波大規模裁員，總計影響約1.5萬名員工，Coleman則暗示，公司未來更多部門將面臨此類重組。

將出售Ninja Theory和Undead Labs

是次重組，Xbox將出售Ninja Theory和Undead Labs兩間工作室，期間兩間工作室將繼續與Xbox合作開發當前的遊戲項目《賽努阿》和《腐朽之都3》。另外兩間工作室Double Fine和Compulsion Games則會被分拆，回歸創辦人旗下的私人所有權，夏爾馬表示，兩間工作室將獲得啟動資金，並完全擁有其所開發的知識產權，包括先前遊戲作品的目錄。

此外，Xbox也將與位於法國的Arkane Studios洽談，在未來幾個月內「檢視潛在的戰略選項」，以期出售或分拆該工作室。不過程序尚未啟動，且由於法國嚴格的勞動法規，所需時間將比其他工作室更長。

每投資一美元損失64美分

值得注意的是，這五間工作室皆由Xbox前行政總裁史賓塞（Phil Spencer）任內收購，他在過去十年間發動了一波收購狂潮，收購大量遊戲開發商及發行商，包括以690億美元收購動視暴雪，以期提升訂閱服務Xbox Game Pass，惟服務的增長已經停滯。

夏爾馬指出，這些收購並未以預期速度增長，並補充在一般年度中，Xbox每投資一美元就會損失64美分。雖然她亦表示不會取消任何已公開宣布的項目，但裁員將發生在整個組織內，包括Xbox保留的工作室，以專注於優先順序較高的項目。

2027年硬件支出較2024年高五倍

夏爾馬表示，Xbox的目標是簡化業務，並將資源重新投入更大規模的項目，成為她自二月接任行政總裁以來進行最重大的措施，當時她形容自己身處困境，儘管Xbox進行了巨額投資，但部門仍難以推出熱門遊戲，硬件銷售顯著下滑。

上個月，夏爾馬在內部信件中指出，Xbox的「責任利潤率」（微軟用來反映利潤率的指標）已降至3%，年度營收也大幅下滑。此外，受全球AI晶片短缺影響，遊戲硬件製造今年紛紛調漲價格，部門更預計2027年在記憶體和儲存方面的支出將是2024年的五倍。

希望每日達十億玩家

此外，夏爾馬亦指出，Xbox將大幅裁減其平台部門，以減少管理層級，加快產品發佈速度，同時將實施多項其他變革，以加大對《Minecraft》等大作的投資，措施包括調整匯報結構及轉向更集中的工作室模式，並希望Xbox達到每日十億玩家的目標。

自2023年以來，Xbox已裁員數千人，並取消了許多項目。即使是製作《糖果傳奇》和《鬥陣特攻》等熱門遊戲的子公司，也受到裁員影響。據彭博先前報道，Double Fine、Compulsion和Ninja Theory都在與Xbox洽談，以避免被列入關閉工作室名單之中。