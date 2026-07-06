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證監會吊銷前元大證券代表王添喜牌照 涉串謀操縱正利股價

商業創科
更新時間：21:01 2026-07-06 HKT
發佈時間：21:01 2026-07-06 HKT

證監會公布，暫時吊銷元大證券（香港）前持牌代表王添喜的牌照，為期九個月，由今年7月3日起至明年4月2日止。是次紀律行動源於證監會就正利控股（3728）股份的操縱市場計劃調查。

證監會調查發現，於2016年6月至2017年5月期間，王添喜在未取得相關客戶書面授權下，容許兩名第三方高度參與操作四個客戶帳戶。他亦在未經客戶授權下，向該等第三方披露客戶機密資料，包括帳戶和交易詳情，並就資金調動及結餘與第三方溝通。

證監會指，王添喜完全知悉該等第三方操作帳戶的重大參與程度。雖然他聲稱客戶曾要求該等第三方協助處理有關其交易賬戶的事宜，但他沒有取得任何書面授權以核實第三方獲授權代表客戶行事，亦沒有確保已取得有關書面授權。證監會認為，王添喜行為違反元大內部政策，未有保障客戶利益，令其作為持牌人的適當人選資格受到質疑。

證監會決定處分時，已考慮王添喜表示悔意並願意接受紀律處分，以及過往無紀律處分紀錄。

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