敏華控股退出工程公司北京井木軒投資 專注沙發本業

敏華控股（1999）宣布，為配合集團戰略規劃及優化資源配置，已落實退出建築工程公司北京井木軒的投資，將所持有的51%股權悉數轉讓予對方現有股東，而相關的工商變更登記手續已於近日正式完成。

原持51% 悉數轉讓

敏華控股表示，交易後將不再持有北京井木軒任何股權，亦不再擔任該公司股東或參與其任何經營管理事務，至於北京井木軒在股權轉讓前存續的債權及債務，將由其新股東概括性承受。不過敏華補充，雙方未來仍會在供採業務上維持合作共贏的關係。

敏華：提升功能沙發核心競爭力

敏華控股解釋，退出北京井木軒的決定，是基於對當前業務布局進行審慎評估後所作出的戰略性決策。該集團指，期望藉此進一步集中資源與管理精力，專注發展其功能沙發及家居產品的設計、研發、生產與銷售等主營業務，從而持續提升在功能沙發領域的核心競爭力。