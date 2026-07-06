Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

敏華控股退出工程公司北京井木軒投資 專注沙發本業

商業創科
更新時間：20:45 2026-07-06 HKT
發佈時間：20:45 2026-07-06 HKT

敏華控股（1999）宣布，為配合集團戰略規劃及優化資源配置，已落實退出建築工程公司北京井木軒的投資，將所持有的51%股權悉數轉讓予對方現有股東，而相關的工商變更登記手續已於近日正式完成。

原持51% 悉數轉讓

敏華控股表示，交易後將不再持有北京井木軒任何股權，亦不再擔任該公司股東或參與其任何經營管理事務，至於北京井木軒在股權轉讓前存續的債權及債務，將由其新股東概括性承受。不過敏華補充，雙方未來仍會在供採業務上維持合作共贏的關係。

敏華：提升功能沙發核心競爭力

敏華控股解釋，退出北京井木軒的決定，是基於對當前業務布局進行審慎評估後所作出的戰略性決策。該集團指，期望藉此進一步集中資源與管理精力，專注發展其功能沙發及家居產品的設計、研發、生產與銷售等主營業務，從而持續提升在功能沙發領域的核心競爭力。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
01:19
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
影視圈
6小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
成功舉報濫用公屋收$3000！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
生活百科
9小時前
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
00:49
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
教育新聞
6小時前
鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
影視圈
5小時前
中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子
中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子
影視圈
8小時前
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
7小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
世界盃2026│美斯、麥巴比、夏蘭特同入7球金靴爭崩頭 數目相同點樣分高下？
世界盃2026│美斯、麥巴比、夏蘭特同入7球金靴爭崩頭 數目相同點樣分高下？
足球世界
6小時前