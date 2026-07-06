Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Lalamove進軍沙特阿拉伯 加速中東非石油經濟多元化

商業創科
更新時間：17:52 2026-07-06 HKT
發佈時間：17:52 2026-07-06 HKT

即時送貨平台Lalamove宣布，正式在沙特阿拉伯開展業務，首階段配送服務涵蓋首都利雅得。該公司指，是次佈局旨在配合沙特阿拉伯「2030年願景」的國家藍圖，順應當地推動非石油經濟多元化發展的趨勢 。

Lalamove於2025年進駐杜拜，並在2026年5月開拓德國柏林市場，指出沙特阿拉伯成為其拓展中東及全球版圖的最新據點。

該公司指，沙特阿拉伯目前有逾170萬間中小企，為當地經濟增長的主要動力 ，Lalamove的配送服務主要針對該批企業的營運需求，提供按需配送服務。

實行在地化策略 配合當地物流發展

Lalamove首席運營官盧家培表示，沙特阿拉伯位處連接亞洲、歐洲及非洲市場的重要貿易樞紐，公司將因應該市場的特定需求，制定在地化的業務策略。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
01:19
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
影視圈
3小時前
成功舉報濫用公屋收$3000！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
生活百科
6小時前
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
00:49
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
教育新聞
3小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子
中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子
影視圈
5小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
足球世界
7小時前
鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
影視圈
2小時前