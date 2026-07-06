Lalamove進軍沙特阿拉伯 加速中東非石油經濟多元化

即時送貨平台Lalamove宣布，正式在沙特阿拉伯開展業務，首階段配送服務涵蓋首都利雅得。該公司指，是次佈局旨在配合沙特阿拉伯「2030年願景」的國家藍圖，順應當地推動非石油經濟多元化發展的趨勢 。

Lalamove於2025年進駐杜拜，並在2026年5月開拓德國柏林市場，指出沙特阿拉伯成為其拓展中東及全球版圖的最新據點。

該公司指，沙特阿拉伯目前有逾170萬間中小企，為當地經濟增長的主要動力 ，Lalamove的配送服務主要針對該批企業的營運需求，提供按需配送服務。

實行在地化策略 配合當地物流發展

Lalamove首席運營官盧家培表示，沙特阿拉伯位處連接亞洲、歐洲及非洲市場的重要貿易樞紐，公司將因應該市場的特定需求，制定在地化的業務策略。