大新調查指74%中小企受北上消費打擊 兩成公司營業額跌逾20%

大新銀行(2356)公布中小企問卷調查結果發現，八成受訪本港中小企正面對成本上升，需求轉弱及利率變動的「三重夾擊」，並約有七成四中小企表示營業額受到北上消費和跨境購物打擊，當中大約每5家中小企就有1家的的營業額跌幅更超過20%，反映整體營商環境正進入調整期。

八成中小企營運成本受影響

調查顯示，八成受訪中小企本年度的營運成本及利潤正因地緣政治、能源價格波動及全球供應鏈不穩定而有所影響。而成本上升、市場需求疲弱及利率變動均被視為最大的外在風險，分別佔79%，78%及52%。

隨着北上消費及跨境購物日趨普遍，約七成四中小企表示營業額受到不同程度影響，當中近兩成更錄得超過20%跌幅。跨境電商平台及北上消費已成為本地中小企面對的主要競爭來源，其中45%來自跨境電商平台競爭低價生活用品、43%來自市民周末北上深圳進行餐飲及娛樂消費，以及30%源自居民增加海外旅遊、減少本地消遣。

愈加重視營運穩定性

面對成本上升，不少中小企正積極採取不同策略應對，26%受訪企業與供應商重新議價、24%調整售價，以及有20%優化庫存管理。同時，在消費外流壓力下，企業亦加強客戶留存策略，其中34%受訪企業透過減價促銷，29%逐步引入體驗式元素，亦有25%加強數碼營銷，以提升競爭力。

在經濟環境持續不明朗的情況下，中小企愈加重視營運穩定性，當中穩定客群及可預測現金流被視為維持業務平穩的重要因素，分別佔30%及22%，另外有22%亦認爲減低營運成本是因素之一，反映企業對資金周轉及現金流管理的關注持續提升。

過半從未或不知如何申請支援計劃

然而，在應對及轉型過程中，不少中小企仍面對資源及資訊上的限制。調查顯示，超過一半企業從未申請或不清楚如何申請政府提供的支援計劃；同時，儘管部分企業有意推動ESG相關措施，惟受制於成本及缺乏清晰方向，分別有37%認為負擔過重及32%表示不知從何入手，整體推進步伐仍然較為審慎。