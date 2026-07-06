亞馬遜AWS上調ASIC伺服器出貨量20%至30% Anthropic被視為主要推手

亞馬遜旗下雲業務AWS據報已通知供應商，將第三季ASIC伺服器出貨量較原計畫上調20%至30%，顯示對Trainium 3晶片的市場持樂觀態度。同時，市場開始關注AWS是否會因強勁市場動力而提前推出下一代Trainium 4，進一步強化在ASIC市場的競爭力。

主機板級組件已於5月出貨

據台媒引述消息報道，AWS搭載Trainium 3晶片的伺服器主機板級組件已於5月開始出貨，目前處於逐月爬坡階段；而機櫃級L11訂單及滑軌等組件將於7月進入量產，整體仍處出貨爬坡階段，預期第三季放量。

報道提到，是次上調出貨計劃被供應鏈業者視為提前拉單及搶佔市場的訊號，而非常規需求上調。此外，多位供應鏈人士指出，亞馬遜投資方Anthropic早前與AWS簽署10年合作協議，並表示以10倍增長為基準規劃的算力仍不敷使用，需盡快補足缺口，為今次提前拉貨的主要動力之一。

OpenAI及Uber亦為重要客戶

除了Anthropic之外，OpenAI及Uber亦是AWS Trainium的重要客戶。亞馬遜為企業客戶推出的生成式AI託管平台Bedrock已擁有12.5萬家客戶，集團行政總裁Andy Jassy在近期電話會議中更透露，Trainium 3幾乎已被全數預訂，部分客戶已開始預訂下一代Trainium 4，公司亦同時啟動對Trainium 5的開發流程。