小紅書IPO前遭前員工狙擊 實名提交「上市合規投訴」 存大規模勞工賠償風險

內地社交平台小紅書上月中傳出以保密形式向港交所遞交IPO申請，估值高達3,500億元（人民幣，下同）；不過，該公司突遭前員工實名舉報 ，被指VIE架構信息披露矛盾，並存在大規模勞工賠償潛在風險。此外，公司過往亦曾多次被監管「點名」，並有不少用戶不滿平台內容。

稱已向港交所及證監投訴

據內媒報道，一名自稱原小紅書商業化華南直銷負責人陳浩的用戶，在6月29日透過微信個人公眾號「漢特CHEN」發文表示，已於6月28日向港交所上市部及證監會實名提交「小紅書主體上市合規投訴」，並附上一、二審判決書、期權訴訟卷宗、新舊離職證明及批量受害員工佐證等材料，而該文章其後被小紅書公司投訴「涉企業商譽侵權」。

值得留意的是，「漢特CHEN」這個賬號自2025年3月17日發布第一篇文章以來，每一篇文章都與小紅書有關。據悉，陳浩原於2022年6月加入小紅書，擔任商業化華南直銷負責人，在職期間幾乎每年晉升，帶領團隊每年業績均超額完成，但到了2023年12月，陳浩卻遭小紅書以「不勝任工作」為由將其單方面解僱，離職證明上還寫著「汰換」字樣。

曾發起勞動仲裁 獲賠付85萬

隨後，陳浩向小紅書提起勞動仲裁和訴訟，歷經一次仲裁、三次庭審及一場調解，於2026年初獲得法院支持，小紅書合計賠付陳浩約85萬元，其中違法解除賠償金及服務獎金19.06萬元、期權損失66.15萬元。

根據陳浩公開發布內容顯示，其向港交所及香港證監會提出的三項主要核查訴求包括核查資訊揭露矛盾問題，強制揭露用工違法記錄，並核查ESG勞工合規缺陷。另外，陳浩指在維權勝訴公開後，近50名小紅書離職員工向陳浩反饋同類遭遇，均在行權關鍵時間被無理由辭退、期權全部作廢，屬於企業常態化操作，存在大規模勞工賠償潛在風險。

網民批評「筆記全是廣告」

另一方面，報道指小紅書近年發展越趨商業化，引發網民批評「筆記全是廣告、真實內容減少」。另有調查數據顯示，2025年用戶退出小紅書的主因中，「平台虛假資訊太多」排在第一，佔63%。

多次違規遭約談或整改

報道又指，小紅書自2018年起已多次因內容違規問題被監理機關約談甚至下架整改。網信辦官方通報於去年則指出，小紅書未落實資訊內容管理主體責任，熱搜榜單上頻繁出現炒作明星動態和瑣事等不良訊息，嚴重影響網路生態。

今年5月新華社一篇調查亦顯示，小紅書等網絡平台利用兒童進行成人化打扮「擦邊帶貨」；公司隨後在6月1日發佈公告表示，平台近一個月共清理涉未成年人違規筆記約10.9萬條，處置違規帳號約1.3萬個。