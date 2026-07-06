領展主席稱新CEO薪酬明顯低於王國龍 長遠獎勵與股東回報掛鈎

領展（823）宣布委任連成德（Neil Slater）為新任行政總裁，自2027年3月1日起生效。領展主席歐敦勤為遴選結果解畫，指出對方在一眾國際及本地人選中跑出，領展在等待他履新期間，將繼續推動提升股東回報的措施。他又指出，連成德的薪酬及花紅水平明顯低過前任行政總裁王國龍，長遠獎勵將與股東回報掛鈎。

明年3月履新前 管治方針不變

王國龍一年前宣布退休後，領展便著手甄選繼任人，至今經過約11個月才有結果，但仍需再等待8個月上任，目前繼續由臨時領導架構管治。歐敦勤指出，過程符合其按部就班的節奏推進，而在連成德明年3月履新前，目前管治方針不變，包括繼續出售非核心資產、回購及資本再投入，並保持較低負債水平，形容這段期間正為他「清除障礙」，以助對方上任後能迅速開展工作。

對於新任行政總裁薪酬，歐敦勤直言，其金額明顯少過前任的王國龍，主要是依據一年前制定的薪酬框架，當中已進行詳細市場研究，並回應股東的關注，實際效果是將短期現金花紅下調；至於長期基金單位獎勵則設立績效指標，確保與股東的利益保持一致，「股東回報越高，他與高層的獎勵就越好。」

資料顯示，王國龍在上個財年未滿任期時退休，其基金薪金約1,050萬元，而連成德基本薪金為900萬元；王國龍短期及長期獎勵合共約4,840萬元，而連成德的獎勵合共5,100萬元，但如撇除一次性的簽約獎金，則為3,750萬元。

重申沒大規模售港資產計劃

歐敦勤又澄清，由於市場環境已轉變，過去管理層提出的「領展3.0」戰略已不復存在，但核心運作仍一切如常，強調領展現時繼續專注發展零售物業，特別是香港及大灣區核心市場，而現時判斷零售市場已見底及盤整，亦是進行資產交易的合適時機，但重申短期內沒有大規模出售香港資產的計劃。他並引述領展首席投資總裁宋俊彥的取態稱：「領展只會在高於買入時的估值，或充分釋放『領展DNA』的價值時，才會出售資產。」

對於下任行政總裁的過人之處，歐敦勤表示，不會將對方與王國龍作出比較，並讚揚連成德擁有國際視野，過去於亞太區工作及生活相當長時間，熟悉亞洲文化，相信在他領導下，可帶來全新的視野與幹勁。歐敦勤亦指出，連成德認同領展目前重點管理香港的核心資產，「他對於領展在香港所扮演的角色充滿熱忱，令人印象深刻。」