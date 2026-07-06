華領醫藥糖尿病口服藥獲批港澳推廣 冀國產創新藥走向全球

華領醫藥（2552）宣佈，其全球首創糖尿病口服新藥「華領片」（Myhomsis）正式獲香港衛生署批准商業化上市，標誌該藥物正式在港澳地區展開市場推廣。該藥物為本港首款透過「1+」新藥審批機制獲批上市的慢性病藥物 。華領醫藥創始人、董事長及首席執行官陳力博士透露，公司過去十年間已累計投資約20億元人民幣研發此藥，未來將以香港為橋頭堡，推動國產創新藥走向全球 。

傳統藥物難免損傷器官

陳力在會上表示，華領醫藥自2010年成立以來，耗時逾十年在全球進行18項臨牀研究，參與患者達數千名 。他指出，目前市場上的傳統糖尿病藥物主要是透過刺激胰島素分泌或增加其功能，將糖分推入器官 。這些常規藥物雖然能夠降低血糖，卻難以阻止血糖大幅波動帶來的器官損傷 。

「華領片」助恢復自動調節

相比之下，「華領片」作為全球首創新藥，其獨特之處在於直接標靶並修復人體的葡萄糖激酶，從而恢復人體感應糖分的功能 。陳力將其形容為修復人體血糖的「傳感器」，讓身體恢復對血糖的自動調節機制，猶如重新啟動「自動駕駛」狀態，從根本上穩定空腹及餐後血糖 。在治療應用上，傳統藥物如二甲雙胍（Metformin）多為常規首選，而「華領片」不僅可作為未曾服藥患者的第一線用藥，亦能在傳統藥物的基礎上合併使用，為臨牀醫生提供更靈活的治療方案 。

「華領片」早前已取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）認證。陳力指出，在香港政府「1+」機制下，該藥物成功獲批准上市，不僅加快了創新藥引進香港的步伐，更展現了香港政府推動醫藥創新的決心 。為配合藥物推廣，華領醫藥已自行組建營銷團隊，直接與臨牀專家合作以確保藥物得到最佳應用 。

夥拍生科公司GemVCare

在香港市場的部署上，華領醫藥特別夥拍香港科學園的生物科技公司GemVCare（GVC）展開合作 。GVC總監、內分泌科專家陳重娥教授指出，糖尿病成因複雜，部分早發性患者源於單基因遺傳變異導致葡萄糖激酶功能受損 。透過GVC在基因分析與大數據方面的優勢，醫療團隊能更精準地篩查出合適的患者，並進行分類及針對性深入治療 。

她亦指岀，「華領片」副作用較少，不會導致低血糖或體重增加 。雙方期望透過是次合作建立涵蓋用藥成效的大型數據庫，推廣大數據應用及精準醫療 。長遠計劃有望減低本港約80萬名糖尿病患者的心血管疾病併發症、不必要的住院率及死亡率，減輕公共醫療系統的負擔及提升患者生活質素 。