機構投資者漸將人民幣納投資組合 調查指63%偏好離岸市場 國債最具機遇

滙豐委託進行的最新調査顯示，機構投資者正逐漸將人民幣納入投資組合及日常財務運作，注意力亦由早期集中於市場進入渠道，轉向在機構層面擴大人民幣應用。

助建立多元化投資組合

調査訪問亞太區逾120名機構投資者，結果顯示87%已透過不同渠道進入人民幣市場。其中，最多受訪者偏好透過離岸市場進行人民幣活動（63%），其次為「債券通」、「滬深港通」等互聯互通機制（54%）。

人民幣的應用亦正由策略性操作轉向以投資組合配置為主導，66%受訪者認為配置人民幣資產有助建立多元化投資組合。此外，中國在全球貿易及投資中的角色（54%）及收益機遇（40%）亦被視為人民幣應用的關鍵驅動因素。

75%料兩年內增人幣投資

此外，人民幣正從交易性貨幣，逐步演變為策略性資產配置工具。75%機構投資者預期，未來12至24個月內將增加使用人民幣作投資，其次為對沖（71%）、結算（62%）、現金管理（56%）及融資（52%）。

滙豐提到，隨着市場對人民幣固定收益產品的需求持續上升，香港亦正籌備於下月推出5年期中國國債期貨，為持倉國債的國際投資者強化風險管理工具組合。調查中，近三分之一受訪者（32%）將國債列為最具機遇的人民幣資產類別，而A股股票（24%）及企業債券（14%）則緊隨其後。

展望未來，最多受訪者預期人民幣相關資本流動增長將出現於中國——東盟走廊（93%）及亞洲——中東走廊（81%），反映貿易流動、新經濟融資、區域投資聯動，以及供應鏈整合等領域正發生更深遠的轉變。

