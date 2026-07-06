港6月PMI升至52 創4個月高位 內地新接訂單扭轉跌勢

標普全球公佈，6月份香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，從上月的50.4升至52.0，反映營商環境連續兩個月好轉，且增長速度更勝上月，並創下近4個月高位。

世界盃等因素帶動新訂單

綜觀調查數據，受惠於新產品問世、市場需求回溫及世界盃開賽帶動，6月新訂單連續兩月增長。需求增長更延伸至本地巿場以外，不管中國內地或國際業務，都有溫和訂單增幅。再者，從內地新接的訂單量更扭轉3個月跌勢，重返擴張水平。同時，企業於6月繼續提高生產，增長幅度亦擴大至4個月高位。

4個月來首現訂單積壓

儘管業務量回升，但產能壓力浮現，4個月來首錄訂單積壓。不過，企業仍縮編節流，就業人數持續縮減，雖然職位減幅不大，但目前緊縮期已維持3個月。

數據又顯示，採購活動自去年10月以來首次減少，反映企業對未來銷售前景仍具關注。多間公司提到市場需求不及預期殷切，故持有的採購庫存較上月增多。供應商方面，則連續兩個月延長交貨時間，供貨表現大幅倒退，接近一年最差；多間受訪公司認為，這與供應商資源不足、船期出現延誤有關。

業者悲觀情緒較上月改善

此外，整體投入成本於第二季尾的通脹速度比上月減慢，惟依然偏高。業者滙報原材料價格飆升，基礎數據也反映，採購價格的升幅雖有回落，但仍算強勁；反而，員工成本的升幅並不太大，卻是今年以來最高。

目前，私營企業已連續12個月調高售價，務求向客戶轉嫁部分成本；惟整體增幅不大，也是3個月以來最小。業者在6月繼續看淡業務前景，但悲觀情緒已較上月改善。