郭明錤料折疊iPhone重演iPhone X劇本 初期產量有限 或推遲預購與發售

知名蘋果供應鏈分析師、天風國際證券分析師郭明錤發文表示，根據其最新的產業調查顯示，折疊iPhone在今年下半年組裝出貨量約700至800萬部，當中今年第三季出貨量為50萬至100萬部（佔比約10%）。相較之下，iPhone 18 Pro或Pro Max在今年第三季預估總出貨量約2,000至2,200萬部，顯著高於折疊iPhone並已達9月正式發售的備貨要求。郭明錤又指，從今年第三季備貨量的角度來看，折疊iPhone很有可能會重演2017年iPhone X當時狀況，即與其他機種一起發布，但開放預購與正式發售的時間均更晚。

創新為賣點 製造難度高

此外，郭明錤在文中也列出了5個重點。第一，以創新體驗為賣點、同時因製造難度高導致初期生產量有限，這方面折疊iPhone與iPhone X高度類似。他解釋，當年iPhone X的技術創新與銷售賣點，在於它是首款採用 OLED全螢幕設計的iPhone，並導入瀏海設計與Face ID或TrueDepth相機系統，因其製造難度高，在2017年第三季出貨量估計低於100萬部。

第二，雖然蘋果於2017年9月12日同時發布iPhone X與iPhone 8或8 Plus，但iPhone X的開放預購與正式發售時間分別為10月27日與11月3日，晚於 iPhone 8或8 Plus的9月15日與9月22日，原因在於iPhone X未達9月開賣所需的備貨水平。從這角度看，在今年第三季出貨量有限的折疊iPhone，也有可能在今年第四季才會開放預購與正式發售。

開放預購後料立刻售罄

第三，在與電信業者、銷售通路、轉售或代購業者（俗稱黃牛）交流後，結論是即使折疊 iPhone售價高達約2,300至2,500美元，需求熱度應至少能持續到2026年底，意味折疊 iPhone在開放預購後可能會立刻售罄，且出貨等待時間將快速拉長到4至6周（或更久），並持續到12月。

折疊iPhone發售初期供應稀少、外觀辨識度極高、具備創新用戶體驗，這些特點均有利轉售或代購業者在短期內推升轉售價格；屆時若轉售價較官方售價高出 50至100%，也不是不可能。

第四，當年iPhone X供不應求的狀況到11月下旬已顯著改善，最終iPhone X的2H17出貨量達約3,000萬部。相較之下，折疊 iPhone在今年下半年的出貨量較少，僅約700至800萬部，應是同時受限於單價較高與製造難度更高所致。

第五，觀察折疊iPhone真實需求的較佳時間點，預估會落在2026年底至明年第一季。屆時已過年末旺季，產品話題性也將逐步降溫，同時初期生產不順與供給受限的情況應會顯著改善。在首發熱度與供給限制等非常態因素逐漸消退後，將更能反映折疊iPhone的需求是否具備延續性。