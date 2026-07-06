美暫緩執行阿里巴巴遊說禁令 五角大樓期間不得列其為中國軍方公司

美國聯邦法官周日（6日）下令暫緩執行一項針對阿里巴巴（9988）在美聘請專人進行遊說的禁令，並審議該措施是否符合憲法。在相關動議作出裁定之前，或法院就動議舉行聽證會之前，五角大樓不得對阿里巴巴執行遊說禁令，生效時間最長達60日。

遊說公司早前紛切斷關係

據彭博報道，上周一項旨在針對涉嫌協助中國軍方的公司新法例生效，若遊說公司為被五角大樓列入黑名單、涉嫌協助中國軍方的公司工作，將會被禁止與國防部合作，迫使華盛頓最有影響力的遊說公司紛紛與阿里巴巴及其他中國科技巨頭切斷關係。

不過，據法官下令，在執行禁令暫緩期間，五角大樓不得將阿里巴巴視為中國軍方公司。

此前，五角大樓在6月8日將阿里巴巴列入在美國營運的中國軍事公司名單（即1260H名單），涉事公司包括半導體，AI，機械人及無人機等關鍵產業。阿里巴巴則在同月23日提起訴訟，並在6月30日提出動議，要求移除遊說禁令。

阿里：禁令侵犯言論自由

阿里巴巴在最近一份文件中表示，禁令侵犯其言論自由，導致公司在與聯邦政府的往來中，包括立法、監管及塑造其業務的政策上，皆「失去發言權」。

阿里巴巴又指，沒有任何一家成熟的遊說公司會願意為了代表阿里巴巴，而放棄接觸與五角大樓有合同關係的數萬家公司。公司在另一份文件中亦指，其20多名註冊遊說人士最近幾周已全部撤回註冊。

與此同時，五角大樓在上周五（3日）提交一份聯合聲明中顯示，官員認為禁令完全符合美國憲法，但也承認「雙方及法院都能從簽訂短期協議中獲益，以便法院能夠作出評估」。