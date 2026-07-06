連成德明年3月任領展CEO 基本薪金每年900萬 另有保證獎勵及簽約獎金

領展（823）宣布，委任連成德（Neil Slater）為新任行政總裁，自2027年3月1日起生效。

現時為Redevco行政總裁

領展指出，連成德現時為歐洲房地產投資平台Redevco的行政總裁，旗下零售資產平台屬全歐洲規模最大之一，他同時亦擔任該公司聯席首席投資總裁及投資委員會主席。領展指，連成德擁有卓越的領導才能及深厚的全球房地產投資經驗，並曾長期在亞洲生活及工作，將與領展現有管理團隊、董事會以及主席委員會緊密合作。

該集團表示，將繼續專注於其核心優勢及往績，持有及積極管理其位於亞太區即香港、中國內地一線城市、新加坡及澳洲的商場及停車場組合；同時亦繼續發展新的資本合作關係，透過共同持有資產或管理第三方資本，發掘具增值潛力的投資機會，進一步實現多元化，提升回報及基金單位持有人價值。

獲授保證獎勵及簽約獎金

連成德基本薪金為每年900萬元，並符合資格參與領展的酌情短期獎勵計劃及長期獎勵計劃。另外，連成德將獲授2027年3月底止年度短期獎勵計劃下保證獎勵1,350萬元、一次性簽約獎金1,350萬元，以及價值2,400萬元的長期獎勵，以補償其因離開現任職位而放棄的薪酬及其他待遇。

連成德表示，領展在國際市場享有良好的聲譽，並在香港及亞太區內社區擔當重要角色，而他在領展發展的重要時刻獲委任為行政總裁，將帶領領展邁向下一發展階段。

領展董事會主席歐敦勤表示，期待與連成德緊密合作，繼續專注發揮領展在亞太區持有及積極管理零售物業及停車場資產方面的優勢。歐敦勤又指，連成德的委任是經過全面、國際化且競爭激烈的物色及甄選程序，亦於過程中展現出其領導能力及策略視野。

據領展介紹，連成德在加入Redevco前，曾任Aberdeen Investments全球實質資產主管及全球房地產主管，領導歐洲其中一家規模最大的實質資產業務，此前亦曾出任該公司日本業務的行政總裁兼代表董事，建立及拓展其投資管理業務。連成德在此之前，曾任職於Man Group駐瑞士工作超過6年，負責管理數十億美元債務投資組合，期間向亞洲、中東及南美洲市場推出單一策略及多元策略的全球及區域另類資產產品。