港股或先回踩5日線後延續反彈｜古天后

7月6日，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時局部地區雨勢較大。上周五美國假期，周五晚夜期幾乎無咗心跳，黑期則稍稍為回落23300水平之下，又再逼近返條10日線。港股七月開局連升兩個交易日，周五一度升至23516水平遇阻，最終以23350收市，升295點，按周計升679點，結束連跌七星期不斷向下尋底之勢。不過以港股從5月高位26844跌至6月低位22518，累跌逾4000點計，目前反彈力度實在微弱，反映市場仍未恢復信心。

不過，上周恒生指數成功升破5日及10日線，並連續三日造出higher high及higher low，技術走勢開始逐步改善，不排除大市開始在市場接近絕望中築底。當然，恒指能否成功築底或已經見底尚有待確認；首先短期內切忌又再跌穿5日及10天線，並最好能夠升穿20日線即23948，令技術走勢進一步改善。

港股或有望再挑戰100周線

本周如外圍及內地股市未見太顯著調整，港股或有望再挑戰100周線，約23500水平，企穩則進一步向上挑戰20日線即23950水平。目前港股仍弱不禁風，反彈之路並不平坦，留意本周仍有機會先回踩5日線即23000及10日線23250回測支持，5日線不容再失，否則下方支持為22800及22600，再失上周低位，港股則難言見底。

留意內地由本月15日起實施人工智能（AI）擬人化服務規管。阿里巴巴（9988）旗下千問及字節跳動旗下豆包分別通知用戶，旗下代理式AI（AI Agent，又稱智能體）服務將於15日下線終止服務。內媒分析，科技公司此舉除配合新法規外，亦趁機將資源從低價值嘅個人用戶，轉向發展高價值嘅企業客戶。不過此舉難免對相關股份帶嚟短暫衝擊。

《電子商務法》修正衝擊有限

至於市監總局與商務部日前就《電子商務法》修正草案，公布徵求意見稿，修法內容包括在現存定額罰則上增加規制手段，主要目的係修補漏洞，例如加強保障消費者權益、禁售商品管控等，其監管力度遠低於過去對教培行業等整頓為低，預期對普通電商衝擊有限。

電商法則旨在遏止電商平台間過度「內卷」行為，事實上，補貼戰與價格戰已將多個行業利潤率壓縮至接近零，需要留意政策背後是否針對特定企業。但從目前，規管屬於更廣泛結構性問題，而非針對單一行業或特定企業。同時，內地電商市場格局已由幾家龍頭企業主導，新規更有望建立行業底線，抑制以補貼燒錢搶份額的做法，促使平台協商並設定利潤底線，令行業朝更健康盈利模式發展，相關情況未必是壞事。

美股上周見科技股調整，不過AI及半導體供應鏈基本因素未見太大變化，只要外圍股市喘定，加上A股表現又唔係太差，港股料可延續反彈，本周恒指仍有望向上挑戰23800-24000水平。

古天后