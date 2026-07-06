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港AI雲端物流系統商擬美上市 料跨境電商趨蓬勃 目標收入倍數增長

商業創科
更新時間：08:41 2026-07-06 HKT
發佈時間：08:41 2026-07-06 HKT

香港人工智能（AI）雲端物流系統商Smart Kreate Group（SKG）擬今年以De-SPAC形式在納交所上市，該公司行政總裁趙家祺預計，跨境電商市場的發展將會越來愈越蓬勃，故公司未來數年的收入目標為倍數增長，現時仍是投入期，但預算投入期的回報是快，另因應不同的市場變化，未來會不斷加入一些新功能或業務，以完善公司的一站式服務。

SKG與KLN子公司合作

SKG與KLN（前稱嘉里物流，636）旗下子公司KEC達成戰略合作，共同打造跨境電商物流平台。他指出，SKG會提供一個系統，而KEC有強勁的定單量和資源，又透露KEC曾向公司提供優先發展市場的參考，彼此正商討方向性，冀公司上市後，下一步便可專注於海外市場。

他指，公司會先擴大東南亞和歐洲市場，且正在觀望美國市場，因為其政策變動較多。在東南亞市場中，會專注星馬泰越印；歐洲則專注於電商文化發達的德國、西班牙和英國。

預告下季推中小企SaaS平台

他預告今年第四季公司將推出一個針對SME（中小型企業）的SaaS（軟體即服務）平台。現時客戶當中，大型商家的佔比較大，但希望未來大型商家和SME的比例為1比9。至於收入方面，向SME提供的服務較為標準化，收費較低，入場門檻約數百元，但相應地公司的支出會較為簡單；至於大型商家的收費較高，但需要提供很多定制化服務。

SKG與特殊目的收購公司（SPAC）Quetta Acquisition Corp今年3月達成業務合併交易，是次交易對SKG的企業估值約2億美元，在取得監管機構和股東的批准後，預計將於今年第三季度完成。

他解釋，由於公司「希望衝向國際」，吸納更多外國的商家和投資者，以及公司具備AI和科技元素，所以發現美國上市更加適合SKG。他指出，目前籌備上市的流程順利，冀盡快能夠掛牌。他提及，公司並非「買倉、買車的公司」，因而資金投入技術研發上，估計接近逾一半的融資額將投放於AI和資訊科技（IT）。

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