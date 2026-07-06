維特健靈斥資億元設新總部 擬擴充門店 待營業額破百億考慮上市

中式保健品集團維特健靈宣布，斥資九位數字購入物業設立全新總部，並趁租金回調於今年內擴充及新增共19間實體門市。管理層透露，公司目前全屬「零槓桿」營運，現階段未有迫切融資需求，待營業額規模達100億元時，方會正式考慮上市。

新總部設會員專屬空間

創辦人兼行政總裁陳曦齡在發布會上表示，集團自創立以來，一直秉持「買入物業自用以抵禦市場波動」的營商哲學。為配合業務擴展，集團斥九位數字購入物業打造全新總部。新總部除了整合辦公區，更設立私隱度高的會員專屬空間，引入AI舌診、頭皮及血管微循環檢測等先進儀器。

直言未受「北上消費」衝擊

面對本港零售寒冬與「北上消費」熱潮，陳曦齡直言集團未受衝擊：「港人北上甚少購買保健品，反觀內地旅客更傾向來港掃貨，我們位於關口附近的門市銷情依然暢旺。」她指出，集團視近期租金回調為機遇，今年內已將18間門市擴充至相連舖位，並新增1間門市。同時，公司積極研發針對年輕人的纖體等新產品，成功將客群年齡中位數拉低至約30歲。

未有進行任何財務槓桿

儘管大舉投資，陳曦齡強調日常營運及購置物業均為全額支付，未有進行任何財務槓桿。對於上市計劃，管理層直言目前資金充裕，除非有投資者開出「無法拒絕」的作價，否則暫無意出售股權。集團期望繼續深耕本港、內地及海外市場，待整體營業額達100億元大關時，才會正式將上市計劃提上日程。