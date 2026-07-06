Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

維特健靈斥資億元設新總部 擬擴充門店 待營業額破百億考慮上市

商業創科
更新時間：08:36 2026-07-06 HKT
發佈時間：08:36 2026-07-06 HKT

中式保健品集團維特健靈宣布，斥資九位數字購入物業設立全新總部，並趁租金回調於今年內擴充及新增共19間實體門市。管理層透露，公司目前全屬「零槓桿」營運，現階段未有迫切融資需求，待營業額規模達100億元時，方會正式考慮上市。

新總部設會員專屬空間

創辦人兼行政總裁陳曦齡在發布會上表示，集團自創立以來，一直秉持「買入物業自用以抵禦市場波動」的營商哲學。為配合業務擴展，集團斥九位數字購入物業打造全新總部。新總部除了整合辦公區，更設立私隱度高的會員專屬空間，引入AI舌診、頭皮及血管微循環檢測等先進儀器。

直言未受「北上消費」衝擊

面對本港零售寒冬與「北上消費」熱潮，陳曦齡直言集團未受衝擊：「港人北上甚少購買保健品，反觀內地旅客更傾向來港掃貨，我們位於關口附近的門市銷情依然暢旺。」她指出，集團視近期租金回調為機遇，今年內已將18間門市擴充至相連舖位，並新增1間門市。同時，公司積極研發針對年輕人的纖體等新產品，成功將客群年齡中位數拉低至約30歲。

未有進行任何財務槓桿

儘管大舉投資，陳曦齡強調日常營運及購置物業均為全額支付，未有進行任何財務槓桿。對於上市計劃，管理層直言目前資金充裕，除非有投資者開出「無法拒絕」的作價，否則暫無意出售股權。集團期望繼續深耕本港、內地及海外市場，待整體營業額達100億元大關時，才會正式將上市計劃提上日程。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史。美聯社
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史
足球世界
3小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
23小時前
據悉，滬江維多利亞學校共有9名學生取得滿分45分。資料圖片
IB放榜2026｜滬江維多利亞聖士提反 狀元人數均創歷年新高
教育新聞
9小時前
大埔公路奪命車禍│死者愛錫家人 身兼數職養家 胞姊：佢係好好嘅弟弟
突發
21分鐘前
譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星
譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星
影視圈
10小時前
曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉
曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉
投資理財
3小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數掀熱議 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
第72期六合彩，將於今晚進行新一期攪珠。資料圖片
六合彩︱頭獎$1300萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
11小時前
佛得角球隊返國獲英雄式歡迎。路透社
世界盃2026｜佛得角球隊返國獲英雄式歡迎 數萬人接機 機場職員跪拜致意
即時國際
2分鐘前