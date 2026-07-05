呂宇健夥鍾培生拓卡牌業務 尖沙咀2.1萬呎旗艦店已開幕

人稱「Ken Sir」的呂宇健旗下鉅京控股（8450）與「百億富三代」鍾培生（Derek）合作，拓展集換式卡牌遊戲及運動卡業務。該公司上周五（3日）收市後公布，已成立主要從事經營集換式卡牌遊戲及運動卡的新業務分部，以把握香港市場的強勁增長動力，並多元化收入來源及擴闊業務組合。該股上周五收報0.73元，升約2.8%。

鉅京新業務透過HKTCG營運

公告指出，新業務分部透過非全資附屬公司Hong Kong Trading Card Game Limited（HKTCG）營運，提供卡牌寄存及寄賣服務、卡牌鑒定及評級服務、市價追蹤及比較，以及卡牌批發、買賣及轉售。HKTCG亦於旗艦店提供會員制卡牌對戰設施及體驗活動，同時舉辦收藏家參與活動、錦標賽及展覽，以及粉絲聚會、簽名會、娛樂活動及由熱愛卡牌的知名人士或藝人參與的推廣活動，藉此提供收藏家參與及體驗式服務。

公告又指，HKTCG目前處於試業階段，旗下位於尖沙咀i SQUARE佔地21,000平方呎的旗艦店及網上平台已投入運作，正式開幕日期則為7月4日（周六）。

鍾培生擁HKTCG 49%權益

值得留意的是，HKTCG分別由鉅京及鍾培生實益擁有51%及49%權益。公告又提到，集團擬借助鍾培生在電競及遊戲產業的豐富行業經驗、營運知識、市場脈絡及資源，為集換式卡牌遊戲及運動卡業務的發展提供策略洞見及支持；並相信其在建立電競社群、以活動驅動粉絲參與及遊戲內容平台方面的卓越往績，將有助於發展別具一格的集換式卡牌及運動卡樞紐。

