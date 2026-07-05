傳英服裝商Next考慮提購潘迪生旗下Harvey Nichols

據英國天空新聞周六報道，英國服裝零售商Next Plc.正考慮對本港零售業富豪潘迪生旗下奢侈品百貨連鎖店Harvey Nichols提出收購要約。

報道指，Next的提購計劃尚處於較早階段。目前仍未得悉Next是否打算在收購後繼續經營Harvey Nichols在各地的分店。對於上述報道，Harvey Nichols拒予置評，而Next亦未有回應。天空新聞也沒有交代消息來源。

早前已傳潘迪生有意放售

Harvey Nichols成立於1831年，銷售從化妝品和時尚品牌到食品和葡萄酒等奢侈品。日前英媒報道指，有「名牌潘」之稱的潘迪生，擬出售其持有的Harvey Nichols，標誌着他在該公司長達35年的控制權將告一段落。據英國《金融時報》報道，擁有195年歷史的Harvey Nichols正與多間國際買家磋商，惟談判尚處初期階段。

潘迪生於1991年以5,300萬英鎊，從Burton Group手中收購Harvey Nichols，其後一直擔任主席及控股股東。倫敦騎士橋旗艦店更是與Harrods齊名的奢侈品百貨地標。潘迪生入主後將品牌引入香港，2005年於中環開設分店，成為香港奢侈品零售的重要地標之一。

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