市監總局及商務部擬修訂電子商務法 擴大適用範圍、豐富規制手段

國家市場監督管理總局、商務部就研究起草的《中華人民共和國電子商務法（修正草案征求意見稿）》開始向社會公開徵求意見。該草案將擴大適用範圍，使其不再局限於平台和商家，並修訂了數字經濟的相關規則。

修正草案徵求意見稿共20條，主要內容包括五個方面：一是擴大法律調整範圍。在當前平台和平台內經營者基礎上，進一步明確平台經濟其他參與主體的權利義務。

規範電商突出違法行為

二是健全平台責任制度。在當前的定額罰、責令停業整頓的基礎上，豐富規制手段，支撐常態化監管。三是明確監管合力工作機制。針對平台經濟跨界混業經營，增加線下線上業務歸口管理一致原則，強化部門聯動、央地協同的一體化監管。

四是規範電子商務突出違法行為。聚焦實踐中群眾反映強烈的問題，對相應條款進行修改完善，切實回應社會關切。五是深化電子商務開放合作。推動電子商務領域規則、規制、管理、標準同國際相通相容，加強行業自律，引導有序出海，增加對外反制措施，維護企業合法權益。

建多層級法律責任體系

兩部門就電子商務法修正草案徵求意見稿答記者問指出，本次修改聚焦實踐中的突出問題，加強新就業形態勞動者、電子商務平台內中小經營者和消費者合法權益保障，推動各方主體互利合作、實現共贏發展；並建立多層級法律責任體系，形成處罰梯次，實現懲戒力度與違法程度相匹配，使法律責任設定更加公平合理。

