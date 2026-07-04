Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市監總局及商務部擬修訂電子商務法 擴大適用範圍、豐富規制手段

商業創科
更新時間：11:28 2026-07-04 HKT
發佈時間：11:28 2026-07-04 HKT

國家市場監督管理總局、商務部就研究起草的《中華人民共和國電子商務法（修正草案征求意見稿）》開始向社會公開徵求意見。該草案將擴大適用範圍，使其不再局限於平台和商家，並修訂了數字經濟的相關規則。

修正草案徵求意見稿共20條，主要內容包括五個方面：一是擴大法律調整範圍。在當前平台和平台內經營者基礎上，進一步明確平台經濟其他參與主體的權利義務。

規範電商突出違法行為

二是健全平台責任制度。在當前的定額罰、責令停業整頓的基礎上，豐富規制手段，支撐常態化監管。三是明確監管合力工作機制。針對平台經濟跨界混業經營，增加線下線上業務歸口管理一致原則，強化部門聯動、央地協同的一體化監管。

四是規範電子商務突出違法行為。聚焦實踐中群眾反映強烈的問題，對相應條款進行修改完善，切實回應社會關切。五是深化電子商務開放合作。推動電子商務領域規則、規制、管理、標準同國際相通相容，加強行業自律，引導有序出海，增加對外反制措施，維護企業合法權益。

建多層級法律責任體系

兩部門就電子商務法修正草案徵求意見稿答記者問指出，本次修改聚焦實踐中的突出問題，加強新就業形態勞動者、電子商務平台內中小經營者和消費者合法權益保障，推動各方主體互利合作、實現共贏發展；並建立多層級法律責任體系，形成處罰梯次，實現懲戒力度與違法程度相匹配，使法律責任設定更加公平合理。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
足球世界
3小時前
天文台｜所有風球除下改掛黑球 今日雨勢有時頗大 海有湧浪
社會
4小時前
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
影視圈
14小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
21小時前
埃及互射12碼4:2晉級創歷史。
世界盃2026｜沙拿Panenka笠射誅心 澳洲「換龍」戰術失效 埃及互射12碼4:2晉級創歷史
足球世界
6小時前
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
影視圈
2小時前
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
飲食
16小時前
曾志偉開新公司作品先聲奪人 邀袁詠儀成毅做懸疑劇《狩謊》主角
曾志偉開新公司作品先聲奪人 邀袁詠儀成毅做懸疑劇《狩謊》主角
影視圈
13小時前
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
影視圈
16小時前
9級大地震有共同特徵？日本學者：若出現一情況機率高60倍
即時國際
4小時前