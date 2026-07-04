三星DRAM傳今季加價20% 連續三季大幅上漲

存儲晶片價格持續上漲，有傳韓國三星電子擬將今年第三季度DRAM（動態隨機存取存儲器）的平均售價按季提高20%。有內地傳媒引述業內人士指消息屬實，稱三星已通過口頭報價通知了部分客戶。

據韓國傳媒報道，三星電子正與正與客戶展開價格談判，第三季通用DRAM均價目標漲幅較上季最高達 20%。公司同時計劃將服務器與移動端均面臨瓶頸的低功耗 DRAM(LPDDR)價格上調20%以上。

廠商：已獲提價口頭通知

內媒引述消費電子終端廠商負責人指，三星在6月已與他們洽談，現已收到三星關於DRAM提價的口頭通知。該人士指，上遊部品大幅漲價會傳導至整機終端售價上，這會遏制一定的市場需求，但畢竟現在消費電子產品整體價格不高，預計漲價也不太會影響用戶選購。

三星電子今年以來的 DRAM 平均銷售價格漲幅遠超同業。其DRAM第一季均價按季上漲約90%，第二季的漲幅也維持在50%至60%之間。即使第三季的目標漲幅預計會收窄至20%左右，但這已是連續數個季度的大幅調升，顯示出供給側在面對AI需求具有強大話語權。

漲價較SK海力士等對手積極

另外報道引述業界分析，三星能夠較SK海力士等對手採取更積極的漲價策略，主因在於其產品結構中通用型DRAM佔比較高，這使得三星在價格回升周期中擁有更大的彈性與動能。

據TrendForce存儲器價格調查顯示，2026年第三季DRAM供應持續緊缺，但因消費級應用需求下調及高基數，合約價漲幅收窄，預計將比第二季度增長13%至18%。NAND Flash（閃存存儲器）主要需求仍由AI推理與大型數據中心建設支撐，但因合約價已達歷史高位，消費端客戶在需求放緩的情況下對價格承受力已達極限，預估合約價將比第二季度增長10%至15%，漲幅也較前幾個季度明顯收窄。另一調研公司Sigmaitnell的數據顯示，預計第三季LPDDR5X （8GB）合約價按月漲幅約20%。

