阿里巴巴據報7.10起內部禁用Anthropic Claude 涉植入後門安全風險

阿里巴巴（9988）據報內部宣布全面禁用美國AI公司Anthropic旗下Claude模型，員工亦須卸載包括Sonnet、Opus、Fable等多個模型系列及Claude Code在內的代理（Agent）產品，禁令將於7月10日正式生效。

阿里列Claude為高風險軟件

內媒引述阿里內部人士指，此舉背後原因是近期Claude Code被曝存在植入後門的安全風險，阿里經綜合評估後已將其列入高風險軟件名單。

報道又指，阿里內部自年初以來為鼓勵員工使用AI技術，不僅推出內部模型免費額度，亦對外部模型實行大額報銷政策，員工可自由選擇Claude、GPT、Gemini等外部模型，不少程序員每周消耗額度達數百美元。

Anthropic曾指控阿里「蒸餾」Claude AI

據此前報道，Anthropic指控阿里巴巴透過數以萬計的虛假帳戶發動大規模行動，「違規」取用旗下Claude AI模型，以規避Anthropic將其產品限制在中國市場之外的政策。其後Claude被揭內置隱蔽的檢測機制，檢查用戶是否處於中國時區，以及是否匹配阿里、百度、字節跳動等多家中國科技企業及AI實驗室的域名。