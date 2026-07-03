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滙控及渣打傳進行重大風險轉移交易 管理貸款違約風險

商業創科
更新時間：21:35 2026-07-03 HKT
發佈時間：21:35 2026-07-03 HKT

彭博報道，滙豐控股（005）正為一項與亞太地區貸款組合有關的重大風險轉移交易打下基礎，因集團加大使用SRT（合成風險轉移，Synthetic Risk Transfer）此類對沖工具。

滙控交易涉香港在內亞太市場貸款

報道引述知情人士報道，滙控正與投資者進行初步商討一項交易，可能涉及香港、新加坡、印度和澳洲等市場的貸款。此項交易或於今年稍後時間完成。

渣打SRT交易規模料達20億美元

另外，知情人士指，渣打集團（2888）亦在考慮一項涉及約20億美元（約156億港元）全球企業貸款的交易，作為其Chakra SRT計劃的一部分，惟交易條款可能因與投資者的討論而有所調整。

SRT正日益受到銀行界歡迎，作為管理貸款違約風險、提升清償能力比率，以及釋出監管資本重新配置的方法。投資者亦喜愛此類工具，因目前提供的票息通常超過10%。

滙控財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）在3月的一次分析師電話會議上曾表示，集團已在英國和亞洲開始進行一些SRT交易，並指相對其他一些銀行，集團還有很大的空間可以做更多SRT。

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