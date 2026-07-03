花旗料油價年底跌至60美元 能源物流樽頸正逐步消除

美國與伊朗達成諒解備忘錄並暫停敵對行動，霍爾木茲海峽的航運逐漸恢復正常。花旗集團預計，由於市場焦點重新轉向基本面，布蘭特期油年底前可能進一步跌至每桶60美元水平。

初期期航運路線仍需時復常

花旗報告指出，全球能源市場正迅速恢復正常，帶動油價在第二季急挫30%，蒸發軍事衝突期間的升幅。該行強調，原油基本面正在急速主導市場，包括航運流量恢復正常、中國買家缺席、實體原油市場急劇疲軟，加上庫存消耗遠低於預期。花旗行指，雖然初期航運路線復常及保險市場調整，將帶來市場波動，但商業營運商已逐漸將風險視為可控。

花旗建議投資者把握夏季反彈機會逢高沽出，並預期布油價格在年底至明年初，將維持在60至65美元區間。布蘭特期油本周低見每桶70.14美元，對上一次跌穿60美元已是今年1月。

華爾街其他大行亦持類似看淡觀點，高盛預期，全球原油市場將重返供過於求的局面；摩根士丹利近周已兩度下調油價預測，警告市場面臨供應過剩風險。

料美伊數月內達永久協議

今年2月下旬爆發的衝突曾導致連接波斯灣與全球市場的霍爾木茲海峽面臨雙重封鎖，令能源市場陷入混亂，油價急升。花旗預期由於美國、伊朗及中東大部分地區具備強烈的局勢降溫誘因，目前的諒解備忘錄有望在未來數月轉化為永久性協議，並能夠進一步消除油價的地緣政治溢價。