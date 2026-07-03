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私人財富管理公會去年會員增逾50% 冀進一步優化理財通

商業創科
更新時間：20:14 2026-07-03 HKT
發佈時間：20:14 2026-07-03 HKT

證監會日前公布《2025年資產及財富管理活動調查》顯示，去年本港私人銀行及私人財富管理業務板塊管理資產按年增24%至12.95萬億元，超越2021年歷史高位。私人財富管理公會（PWMA）表示，本港資產及財富管理生態持續發展和多元化，公會會員總數去年增逾50%至62家，涵蓋私人銀行、資產管理公司及專業服務機構。

PWMA稱，截至3月底，「跨境理財通」南向通的投資者人數上升了27.6%，體現出持續加強跨境財富管理互聯互通的重要性。公會期望，跨境投資渠道將以審慎、有序及可持續的方式擴展，包括進一步優化跨境理財通計劃，促進資金流動。

會員機構對未來5年場前景樂觀

該公會又指，內地投資者資產管理規模增26%，印證香港作為「超級增值聯繫人」的角色。客戶對香港作為首選財富管理中心的信心創三年新高，所有會員機構均對未來五年市場前景表示樂觀。公會提到，約70%資產來自機構及企業投資者，反映市場對香港監管框架、市場基建及投資能力的信心。

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