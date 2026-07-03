本港首5月晶片轉口內地近萬億元 佔中國相關進口52%創新高

中美科技戰持續升溫，香港卻在AI晶片貿易中意外受惠。彭博分析本港數據發現，今年首5個月香港佔中國晶片進口總額2,390億美元（約1.86萬億港元）超過一半，創歷史新高，10年前有關比例僅為三分之一。

去年香港AI出口總值超越日本

彭博引述本港統計處數據顯示，香港今年首5個月向內地轉口半導體價值達1,240億美元（約9,627億港元），相當於中國晶片進口總額的52%。香港去年出口AI相關商品總值近1,590億美元（約1.24萬億港元），在亞洲排名第五，超越日本。而單計5月，香港與內地貿易額按年增長近50%，為1992年以來，撇除疫情時期的最大增幅。

專家：香港是半導體貿易理想樞紐

報道指出，香港之所以能成為AI貿易的關鍵樞紐，主要由於自由港零關稅、資金自由進出及國際航空樞紐。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，晶片價值高、重量輕且時效性強，香港的航空貨運網絡和自由港地位使其成為半導體貿易的理想樞紐，製造商可頻繁穩定發貨，亦可靈活儲存待售。

不過，報道指出，香港的中間人角色亦存在風險。香港缺乏台灣、韓國的晶片製造能力，亦缺乏內地市場規模，容易受地緣政治波動影響；特朗普首次擔任美國總統期間，已取消香港特殊關稅待遇，而特朗普重返白宮後進一步收緊對華晶片限制，香港雖加大對美國製半導體採購，但仍面臨不確定性。

報道又指出，為分散風險，行政長官李家超親自率團出訪中東、中亞及東南亞開拓新市場。本港貿發局本周將今年出口增長預測上調至逾20%，理由是AI驅動的「技術上升周期」，AI相關電子產品現已佔香港出口57%，高於2024年的44%。