惠譽上調香港銀行業展望至中性 料商業房地產資產質素壓力下半年緩和

評級機構惠譽表示，香港銀行業因商業房地產（CRE）敞口而承受的資產質素壓力，或可望於今年下半年緩和，因為過去幾年大多數的不良CRE貸款已獲確認為減值。這發展支持銀行業今年的展望由年中的「惡化」修定為「中性」。儘管如此，解決本地CRE問題貸款仍將是漸進的，而長時間的抵押品處置可能會令最受影響銀行的信貸成本維持在較高水平。

多數不良CRE貸款已減值

惠譽指出，CRE貸款是近年香港銀行資產質素表現出現差異的主要驅動因素。壓力首先於2021年出現在與中國內地相關的敞口，之後自2024年起擴展至本地CRE組合及其他相關敞口。這導致多家銀行的資產質素評分被下調，而對於受影響最嚴重且評級緩衝有限的銀行，其生存能力評級（Viability Rating）亦遭下調。

惠譽相信，大部分不良CRE敞口已在2025年底前變為減值。儘管地緣政治緊張等不確定因素依然存在，但更穩定的宏觀經濟環境，以及香港持續活躍的IPO市場，應有助於抑制本地CRE貸款進一步顯著惡化。

信貸成本仍偏高

不過，惠譽提醒，香港受壓CRE資產，包括零售及非核心寫字樓物業估值持續下跌，或令受影響較大的銀行信貸成本維持在高於歷史平均水平，但在審慎的貸款增長及整體穩健的盈利支持下，擁有較強的資本緩衝，應可繼續為損失提供穩固的緩衝。