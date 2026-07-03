大型科技港股大幅折讓 滙豐：如「送增長引擎」何偉華看好A股多於H股

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，今年以來A股與港股表現明顯分化，反映全球AI升浪主要集中於硬件端，且中國經濟K型分化加劇。滙豐目前看好A股多於H股，原因是A股市場包含更多受惠於AI硬件及產業鏈的企業；但同時認為投資者仍應配置部分境外上市大型互聯網及雲端企業，以全面捕捉中國AI投資機遇。

A股港股走勢南轅北轍

何偉華指出，年初至今，中國A股表現明顯跑贏恒生指數及MSCI中國指數。滬深300指數升8.4%，MSCI中國指數跌15.5%，恒生指數跌10.0%。科技板塊分化更明顯，深交所創業板指數年內升36.5%，但恒生科技指數跌20.1%。

他認為，兩者走勢南轅北轍，反映全球AI升浪的結構性特點，市場今年主要追捧AI硬件推動者，包括半導體、先進封裝、光學模組及AI伺服器，而這類資產的表現均由創業板指數及科創50指數的A股上市公司主導。

K型經濟上半部迅速擴張

何偉華表示，中國經濟K型兩極分化或正加劇。在政策支持、出口需求及國產替代的催化下，K型經濟的「上半部」迅速擴張，包括AI運算、半導體、先進設備及硬件領域。

相反，K型經濟的「下半部」，例如消費、房地產及非必需消費領域卻仍面對結構性疲弱問題。5月的經濟活動數據顯示，兩極分化的趨勢越演激烈。

港股科技受盈利及監管拖累

何偉華指出，H股科技企業表現較弱，主要受消費市道疲弱、監管因素及短期資本支出壓力。不過，他認為，香港上市的大型科技股已大幅折讓，反而為投資者開拓進入AI變現層的良機。儘管傳統業務如電商及外賣服務利潤受壓，加上監管問題帶來挑戰，但這些企業旗下領先市場的模型及雲端業務，在低估值下可視為「免費贈送的增長引擎」。

滙豐對中國市場採取槓鈴策略，目前明顯偏好A股，尤其是創業板及科創50相關AI硬件及產業鏈股份，以捕捉全球AI資本支出加速增長。

