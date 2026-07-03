葡萄牙「靈魂人物」C朗商業版圖解構 橫跨AI、酒店及內衣 身家料逾百億 ｜世界盃2026

葡萄牙今日（3日）成功躋身世界盃16強，C朗亦以一球12碼取得自己在淘汰賽中的首個入球。日前在世界盃小組賽以5：0大勝烏茲別克，41歲的C朗梅開二度，成為首位連續6屆世界盃均有入球的球員。賽後，他接受LiveModeTV記者訪問時，被對方笑問，「既然你已經入股成為我們老闆，何時給我們加薪？」令C朗當場大笑，回應稱「今天是適合開玩笑的日子」。這段輕鬆互動的場面在網上廣傳，也令外界再次關注其球場外的商業身份。

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C朗於今年5月入股葡萄牙線上體育串流平台LiveModeTV，成為重要合夥人。LiveModeTV是巴西體育媒體公司LiveMode旗下國際平台，主打透過YouTube及社交平台免費直播體育賽事，靠廣告及贊助變現。

身家估逾12億美元

據外媒估算，C朗身家介乎約12億至14億美元（約94億至110億港元），已是足壇首批十億富豪之一。其收入來源不再只是利雅得勝利的天價薪酬，還包括Nike終身合約、社交媒體、CR7品牌授權、酒店、健身及多項股權投資。C朗的Instagram粉絲數長期位居全球前列，單一商業帖文據報可帶來高達350萬至400萬美元收入。

CR7品牌由內衣做到香水

C朗的核心消費品牌是CR7。該品牌最初由內衣及精品店起步，其後擴展至襯衫、鞋履、香水、眼鏡等產品線，靠C朗本人形象直接帶動銷售。CR7品牌去年7月便在尖沙咀K11 MUSEA開設亞洲首間CR7生活博物館，展示C朗拿度職業生涯的互動展覽、獎盃及珍貴紀念品。

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酒店方面，C朗早於2016年與葡萄牙Pestana Hotel Group合作，打造Pestana CR7 Lifestyle Hotels。品牌已在馬德拉、里斯本、馬德里、紐約及馬拉喀什等地營運，並曾被指有意進一步拓展英國市場。

除CR7自有品牌外，C朗多年來亦與Nike、Herbalife、Clear、Tag Heuer、Jacob & Co.及Binance等品牌合作。其中Nike終身合約被視為其最重要代言資產之一；Binance則曾與他合作推出ForeverCR7 NFT系列。

另外，C朗透過CR7 Sports Investments買入西乙球會艾美利亞（UD Almería）25%股份，正式進入西班牙足球投資市場。艾美利亞現由沙特投資集團SMC Group持有。C朗表示，自己一直希望在球場之外為足球作出貢獻，並形容艾美利亞基礎扎實、具明確成長潛力，期待與管理層合作推動球會進入新階段。

健身及植髮變健康生意

C朗另一條商業主線，是把自身「自律」和身體管理形象變現。他與Crunch合作發展CR7 Crunch Fitness健身房，在葡萄牙及西班牙拓展健身業務。

醫療及個人護理方面，C朗是植髮及頭髮護理集團Insparya的重要股東。Insparya在西班牙、葡萄牙及中東等地設有中心，專注植髮、頭髮護理及相關醫療服務。

Bioniq、AvaCR7及Ursu9組健康閉環

健康科技方面，C朗投資Bioniq，該公司主打透過血液檢測，為用戶定制個人化維他命及營養補充方案。

恢復訓練方面，他與Ava合作推出AvaCR7系列，銷售筋膜槍、恢復設備及追蹤器等產品，主打運動後恢復及身體管理。

此外，他亦推出Ursu9礦泉水品牌，標榜富含天然抗氧化物及礦物質。由健身、植髮、營養補充、恢復設備到飲用水，C朗幾乎將自己作為頂級運動員的生活方式，拆成一條完整健康消費產業鏈。

C朗亦推出Erakulis健康應用程式，整合健身、營養及健康管理，主打「Live Healthier, Live Longer」概念。該App進一步將其個人訓練哲學數碼化，讓CR7品牌由實體產品延伸至訂閱式健康服務。

AI及科技押注Perplexity、Whoop及UFL

科技投資方面，C朗近年涉足AI及可穿戴設備。他投資AI搜尋公司Perplexity AI，該公司定位為AI答案引擎，被視為Google搜尋及ChatGPT等服務的競爭者之一。

他亦投資可穿戴健康科技公司Whoop，該公司主打以手環追蹤睡眠、恢復、心率及運動數據。

足球遊戲方面，C朗投資UFL，該遊戲定位為免費足球遊戲，試圖挑戰EA Sports FC在足球遊戲市場的地位。更早之前，他亦曾推出Viva Ronaldo社交應用，以及手機遊戲《Heads Up With Ronaldo》。

FanCraze及NFT涉足Web3

除AI及遊戲外，C朗亦曾參與Web3及數碼資產市場。他與Binance合作推出多個NFT系列；另外亦投資FanCraze，該平台專注板球及體育收藏品的區塊鏈交易。

電影公司UR•MARV夥名導

電影方面，C朗與英國導演Matthew Vaughn共同創立獨立電影公司UR•MARV，計劃製作及投資電影項目，Matthew Vaughn曾參與《Kingsman》等作品。

C朗形容，進軍電影是人生新篇章。對他而言，這不只是跨界娛樂，而是把個人品牌由球場、商品及社交媒體，延伸至內容製作。

媒體投資Medialivre

媒體方面，C朗參與葡萄牙媒體公司Medialivre，該公司前身為Cofina Media，旗下包括葡萄牙報章《Correio da Manhã》及體育報章《Record》等資產。這與他入股LiveModeTV同屬媒體版圖。

Padel City及WOW FC押注新興體育

體育投資亦不止足球。C朗在里斯本投資500萬歐元建立Padel City板式網球俱樂部，捕捉該運動在歐洲快速興起的趨勢。同時，他亦成為西班牙MMA賽事品牌WOW FC股東之一，與UFC冠軍Ilia Topuria等人共同推動賽事品牌擴張。

Chrono24及Vista Alegre攻高端消費

奢侈品方面，C朗持有二手名錶交易平台Chrono24少數股權。Chrono24是全球大型二手奢侈手錶平台之一。

他亦買入葡萄牙瓷器品牌Vista Alegre購入葡萄牙著名瓷器和水晶公司10%股份，投資1,730萬歐元，還收購了Vista Alegre西班牙30%的股權。Vista Alegre主打高端瓷器及水晶產品，C朗入股後亦被視為有助品牌拓展國際及亞洲市場。

房產遍布多地 私人度假資產曝光

房地產方面，C朗在全球持有多項豪宅及度假資產，據報遍布馬德拉、里斯本、馬德里、都靈、英國柴郡、馬貝拉及紐約等地。

他亦在紅海Nujuma Ritz-Carlton Reserve Residence購入豪華別墅。該度假區私密度極高，需乘船或水上飛機前往。C朗曾形容當地「接近天堂」，是他與家人享受私密生活的地方。

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