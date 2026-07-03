道富看好金價挑戰5000美元 料3750美元具強勁支持

道富投資管理最新黃金監測報告指出，雖然現貨金6月下跌11.7%，並反覆向下測試每盎司4,000美元的支撐位，但該行仍維持看好黃金，目標金價為2027年初每盎司5,000美元。

短線利淡因素方面，道富指出，持有黃金的機會成本上升，加上美元計價效應抑制投資者情緒，令6月黃金好倉交易表現受壓。不過，該行認為，聯儲局鷹派立場並未改變後疫情時代黃金的結構性向好基本面。

道富預測，金價未來6至9個月有70%機會反彈至每盎司4,750至5,500美元；同時，有25%機會在每盎司4,000至4,750美元區間橫行整固。該行認為，金價在3,750至4,000美元區間具穩固支持，但相較今年1、2月的宏觀環境，金價升至5,500至6,250美元的牛市情境概率已降至5%

