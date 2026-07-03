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海力士290億美元ADR上市在即 韓國據報準備應對龐大資金流  

商業創科
更新時間：15:13 2026-07-03 HKT
發佈時間：15:13 2026-07-03 HKT

據彭博引述消息報道，韓國官員正準備應對晶片製造商SK海力士（SK Hynix）最快於今日（3日）發行美國存託憑證（ADR）所引發的資金流。

可能透過外匯市場進行對沖

消息指出，這項規模達290億美元的ADR上市交易將於7月14日結算，之後資金可能流入韓國市場，政府預期SK海力士將可能透過遠期外匯市場，提前針對這些資金流動進行對衝，SK海力士則表示，公司正在考慮各種方案。

SK海力士正善用美國投資者對存儲晶片股的需求，同時已宣布在韓國國內的建廠計劃，或令大量外資流入韓國，支持近來滙價疲弱的韓元。韓元今年以來已貶值逾7%，匯率接近17年低點，截至目前跌0.59%，報1美元兌1530.22韓元，1港元兌195.07韓元。

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