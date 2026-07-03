渣打香港轉帳系統故障 常行指示被重複扣款 客戶不滿要自行「追數」 

渣打香港發生轉帳系統故障，部分客戶於7月2日被重複執行常行指示（Standing Instruction），導致帳戶被重複扣款。事件曝光後在網上引發熱議，不少客戶不滿銀行短訊一度建議自行聯絡收款人安排退款，質疑銀行系統出錯，卻要客戶自行「追數」。

短訊承認技術原因

根據網民上載的短訊截圖，渣打通知客戶稱，由於技術原因，銀行於2026年7月2日重複執行客戶所設立的常行指示，導致帳戶被重複扣帳。短訊又提到，如有需要，客戶可聯絡收款人安排退回重複轉帳款項，或致電銀行熱線查詢。

網民上載的短訊截圖

所謂常行指示，是指銀行按客戶預先設定，在指定日子轉帳指定金額至其他帳戶，常用於交租、供樓等帳單。

大公司退款程序麻煩

事件引起不少客戶不滿。有網民指出，若重複轉帳對象是家人或朋友，追回款項或相對容易；但若涉及大公司，退款手續或相當麻煩，涉及許多行政程序。

亦有網民質疑，事件源於銀行技術問題，理應由銀行主動糾正及處理，不應要求客戶自行聯絡收款人。不少人表示會向金管局投訴，要求監管機構跟進。

渣打：確保客戶不會財務損失

渣打回覆傳媒查詢時承認，昨日重複執行了部分常行轉帳指示，並已即時主動通知受影響客戶。該行表示，正陸續協助客戶與收款銀行或收款人聯絡，跟進相關款項安排，以確保客戶不會因此遭受任何財務損失，並就事件造成不便深表歉意。

