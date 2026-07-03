Michael Burry看淡AI晶片股 繼英偉達後沽空美光 批股價升勢極端 「HBM只是周期產品」

電影《沽注一擲》原型人物Michael Burry周四表示，已新增沽空美光科技（Micron）倉位，同時加倉5隻長倉股份。他認為，美光股價升勢已達歷史極端水平，估值、技術走勢及長期周期歷史均指向明顯下行風險。美光周四收報975.56美元，跌5.5%；年初至今，美光累升約248%。

稱美光42年來34次跌逾三成

Burry在Substack發文稱，美光最能體現周期股特性。他指出，過去42年，美光曾出現34次超過30%的回吐，而目前股價高於200天移動平均線的幅度，是1984年以來最高，甚至超過科網泡沫時期。

他亦批評美光長期盈利能力欠佳，指公司投資資本回報率（ROIC）中位數僅4%，股本回報率中位數（ROE）只有7%，表現「相當糟糕」。他又指，美光約三分一季度會破壞資本價值，自由現金流亦幾乎一半時間為負。

批升勢由FOMO推動

Burry認為，美光近期急升並非源於理性分析，而是由錯失恐懼（FOMO）、博傻理論及市場公開承諾偏誤推動。他又稱，美光已不再是記憶體領導者，並指出南韓企業的資本開支計劃，反而決定美光需要投入多少資本。

至於高頻寬記憶體（HBM），Burry稱這只是美光漫長產品周期中的又一個新產品，並認為相關升勢符合其AI泡沫論。他表示，今次直接沽空美光，是因為認沽期權價格偏貴，若股價回穩、波幅下降，才會考慮增持認沽期權。

加倉5隻新股份

除了沽空美光，Burry亦披露加倉5隻長倉股份，包括PayPal（PYPL）、Sprouts Farmers Market（SFM）、Zoetis（ZTS）、房利美（FNMA）及房地美（FMCC）。

他透露，加倉PayPal的價格為45.31美元、Sprouts Farmers Market為89.33美元、Zoetis為74.80美元、房利美為6.15美元、房地美為5.69美元。

延續看淡半導體立場

Burry今次沽空美光，延續其對AI及半導體股的看淡立場。他早前已披露持有英偉達（NVDA）、Applied Materials（AMAT）及iShares Semiconductor ETF（SOXX）淡倉，並認為AI相關晶片股可能迎來約三成調整。