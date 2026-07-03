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黃仁勳招牌皮褸拍賣 成交價料達47萬 媲美Blackwell晶片售價

商業創科
更新時間：11:41 2026-07-03 HKT
發佈時間：11:41 2026-07-03 HKT

英偉達（NVDA，Nvidia）行政總裁黃仁勳的招牌黑色皮褸，將於蘇富比拍賣。據《Business Insider》報道，該件Tom Ford黑色皮褸由黃仁勳親筆簽名，蘇富比估計成交價介乎4萬至6萬美元（約31.4萬至47萬港元），約等同一粒英偉達Blackwell AI晶片的價格。

7月17日截止競投

蘇富比將於7月7日起接受競投，該皮褸會在蘇富比紐約展出至7月16日，拍賣則於7月17日結束。

蘇富比表示，該皮褸經知名鑑定公司PSA（Professional Sports Authenticator）進行相片比對，確認黃仁勳曾於2023年10月18日在台北出席鴻海科技日時穿着。其簽名亦經另一機構James Spence Authentication認證。

收益捐非牟利機構

今次拍賣由早期創投基金Long Journey籌辦，收益將捐予非牟利機構The Edge Institute，用於資助新一代創業者的獎學金、資助計劃及駐留項目。

黃仁勳近年以黑色皮褸形象深入民心，類似蘋果創辦人喬布斯的黑色高領毛衣，已成科技界標誌之一。隨着英偉達成為AI熱潮核心公司，其皮褸亦被視為AI時代的代表性「科技符號」。

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