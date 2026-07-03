Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普料馬斯克捐SpaceX股份撐兒童投資帳戶 稱雙方關係極佳 

商業創科
更新時間：11:19 2026-07-03 HKT
發佈時間：11:19 2026-07-03 HKT

美國總統特朗普周四接受CNBC訪問時表示，與剛晉身為全球首位「萬億富豪」的馬斯克關係「非常良好」，相信馬斯克會向「特朗普帳戶」計劃捐出SpaceX股份。同時，美光科技（Micron）及戴爾（Dell）創辦人米高戴爾等科技巨頭已率先宣布提供數以億計美元的啟動資金，多名華爾街交易所高層下周亦將親赴白宮敲鐘。 

特朗普被問到馬斯克會否捐出SpaceX股份時表示，「我認為他會這樣做」，並提到美光科技及戴爾已支持該計劃。SpaceX上月完成歷來最大規模IPO，集資860億美元，令馬斯克成為全球首位萬億美元富豪後，特朗普稱自己曾向馬斯克致賀。

特朗普表示，自己與馬斯克關係非常好，雖然兩人曾因特朗普的大型稅務及開支法案出現分歧，但關係已修復。馬斯克曾在2024年大力支持特朗普競選，其後亦曾主導削減聯邦政府規模的行動。

2025至2028年出生兒童獲1000美元

特朗普帳戶將於7月4日正式推出，該兒童投資帳戶享有稅務優惠。按計劃，凡於2025年至2028年出生的美國公民兒童，均可獲美國政府提供初始1,000美元投資；較年長兒童亦可開設帳戶，並接受家庭、僱主或慈善機構等供款。

企業方面，美光科技本周宣布向特朗普帳戶投資2.5億美元；戴爾創辦人米高戴爾則表示，將向2,500萬名美國兒童各提供250美元，作為投資帳戶啟動資金。

華爾街交易所高層赴白宮敲鐘

報道指出，多名企業領袖支持特朗普帳戶，反映美國企業及金融精英正透過支持總統標誌性政策，拉近與白宮關係。下周，納斯達克及紐交所高層亦計劃在白宮橢圓形辦公室敲響開市鐘，以紀念特朗普帳戶正式推出。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
00:51
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
突發
2小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
20小時前
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
18小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」
00:46
天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」
社會
4小時前
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
足球世界
3小時前
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
影視圈
1小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
2026-07-02 10:54 HKT
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
影視圈
3小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT