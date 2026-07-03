特朗普料馬斯克捐SpaceX股份撐兒童投資帳戶 稱雙方關係極佳 

美國總統特朗普周四接受CNBC訪問時表示，與剛晉身為全球首位「萬億富豪」的馬斯克關係「非常良好」，相信馬斯克會向「特朗普帳戶」計劃捐出SpaceX股份。同時，美光科技（Micron）及戴爾（Dell）創辦人米高戴爾等科技巨頭已率先宣布提供數以億計美元的啟動資金，多名華爾街交易所高層下周亦將親赴白宮敲鐘。

特朗普被問到馬斯克會否捐出SpaceX股份時表示，「我認為他會這樣做」，並提到美光科技及戴爾已支持該計劃。SpaceX上月完成歷來最大規模IPO，集資860億美元，令馬斯克成為全球首位萬億美元富豪後，特朗普稱自己曾向馬斯克致賀。

特朗普表示，自己與馬斯克關係非常好，雖然兩人曾因特朗普的大型稅務及開支法案出現分歧，但關係已修復。馬斯克曾在2024年大力支持特朗普競選，其後亦曾主導削減聯邦政府規模的行動。

2025至2028年出生兒童獲1000美元

特朗普帳戶將於7月4日正式推出，該兒童投資帳戶享有稅務優惠。按計劃，凡於2025年至2028年出生的美國公民兒童，均可獲美國政府提供初始1,000美元投資；較年長兒童亦可開設帳戶，並接受家庭、僱主或慈善機構等供款。

企業方面，美光科技本周宣布向特朗普帳戶投資2.5億美元；戴爾創辦人米高戴爾則表示，將向2,500萬名美國兒童各提供250美元，作為投資帳戶啟動資金。

華爾街交易所高層赴白宮敲鐘

報道指出，多名企業領袖支持特朗普帳戶，反映美國企業及金融精英正透過支持總統標誌性政策，拉近與白宮關係。下周，納斯達克及紐交所高層亦計劃在白宮橢圓形辦公室敲響開市鐘，以紀念特朗普帳戶正式推出。