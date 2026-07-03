Meta據報擬推新AI模型「西瓜」 稱追上OpenAI旗艦模型GPT-5.5

據《Business Insider》引述消息報道，Meta（META）超級智慧實驗室主管（Meta Superintelligence Labs）汪滔（Alexandr Wang）周四在內部大會中向員工表示，公司在AI競賽正取得重大進展，並指出Meta將推出的AI模型——代號「西瓜」已追上OpenAI旗艦模型GPT-5.5。

使用算力比「牛油果」高一個數量級

報道指出，汪滔在大會上表示，「西瓜」是繼公司在4月推出的Muse Spark AI模型「牛油果」的下一代，目前正在訓練中，並指出「西瓜」使用的的算力比後者高出一個數量級。

與此同時，汪滔亦在周四（2日）於社交平台X表示Muse Spark即將更新，在編碼與代理能力上有重大提升，預期很快能推出與Anthropic的Claude匹敵的模型，並補充用戶會喜歡正在「醞釀」的成果，若汪滔的預期屬實，將證明Meta的投資以及朱克伯格（Mark Zuckerberg）的人才搶奪戰正開始見效。

全力推動Meta領先AI競賽

一直以來，Meta追求縮小與OpenAI，Google及Anthropic等AI公司的差距，並在晶片，數據中心及人才方面投入巨資，但公司仍難以說服開發者及客戶相信其模型水準。Meta曾在四月推出Muse Spark的第一款模型，雖然在評測基準上表現良好，但未能達到或超越其他實驗室的水準。

此前，朱克伯格在上年將公司AI部門更名為Meta超級智慧實驗室，並任命汪滔為主管，負責率領一支稱為TBD的AI研究人員團隊及其他AI項目，公司亦曾向頂尖AI人才開出每人數億美元的條件加盟。

Meta今年向投資人預計，公司在晶片，數據中心及其他基建設施上的支出將介於1,250億至1,450億美元之間，高於先前預估的1,150億至1,350億美元。