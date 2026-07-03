朱克伯格指Meta重組「不夠乾淨俐落」 AI代理進展未如預期
更新時間：10:59 2026-07-03 HKT
發佈時間：10:59 2026-07-03 HKT
發佈時間：10:59 2026-07-03 HKT
據路透社報道，Meta（META）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在周四（2日）的公司內部會議指出，包含大規模裁員在內的全面重組行動存在不足，執行上不如預期「乾淨俐落」，且高層在變革時機的判斷也有失誤，並表示「AI代理」的系統進展速度不如預期。
Meta周四收市跌4.9%，收報582.9美元。
該公司在5月裁減了全球約10%的員工，並將約7,000名員工重新分配到以AI為重點的團隊，引發員工反對。其後朱克伯格及其他高層一直在試圖緩和部分變革措施 ，但並未改變整體發展方向。
朱克伯格表示，過去四個月AI代理發展的軌跡沒如預期般加速，且公司對新結構的押注亦「尚未開花結果」。另外，他亦補充說在1月和2月與高層開始規劃重組時，高層擔心「我們行動不夠迅速，無法適應變化 」，並指出高層當時對Anthropic的Claude Code等工具「非常樂觀」。
AI訓練未納入員工資料
此前，Meta於上月因資料外洩疑慮，暫停一項追蹤員工滑鼠移動與鍵盤輸入的強制性計劃，並隨即展開調查，此前計劃旨在使用輸入數據訓練AI。技術總監Andrew Bosworth表示，調查結果確認訓練過程中並未納入任何員工資料，並指若公司在調查完成後決定重啟計劃，將改為自願參與機制。
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