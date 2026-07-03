特朗普稱會以「完美程序」重組聯儲局  據報再部署罷免庫克 鮑威爾亦成目標

據彭博報道，美國最高法院本周暫時阻止總統特朗普罷免聯儲局理事庫克（Lisa Cook）後，特朗普及其盟友正重新研究如何重組聯儲局，目標是為更多親特朗普人選騰出席位。特朗普周四接受CNBC訪問時表示，最高法院裁決只是基於程序，而非實質理據，政府將啟動程序，並會做到「完美程序」；同時前聯儲局主席鮑威爾卸任主席後留任理事，亦引起白宮高層不滿。

庫克仍是罷免目標

特朗普去年曾以按揭欺詐指控為由，試圖罷免拜登時代任命的聯儲局理事庫克，但庫克否認相關指控，並入稟阻止罷免。最高法院本周裁定，庫克可在案件審理期間留任。

不過，首席大法官羅伯茨在意見中指出，裁決基於「狹窄理由」，主要是特朗普政府未有給予庫克適當程序，讓她反駁相關指控。這令特朗普盟友認為，裁決反而提供了「程序路線圖」，並再次嘗試推動庫克離任。

哈塞特：聯儲局大多數人只想讓特朗普下台

除庫克外，前聯儲局主席鮑威爾亦成為特朗普陣營關注對象。鮑威爾雖已卸任主席，但仍保留聯儲局理事身份，任期至2028年。據報，特朗普對鮑威爾未有跟隨傳統在主席任期完結後離開聯儲局感到不滿。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特本周亦公開批評鮑威爾留任，稱對其繼續留在聯儲局感到擔心。他表示，聯儲局大多數人投票並非出於愛國情懷，而是他們想讓特朗普下台。鮑威爾早前則表示，自己留任與特朗普政府持續對聯儲局施加的法律壓力有關。

亞特蘭大聯儲空缺成新戰場

特朗普政府同時把注意力轉向12間地區聯儲銀行，其中亞特蘭大聯儲行長空缺尤其受到關注。前行長博斯蒂克已於2月離任，其繼任者將在2027年於議息會議擁有投票權。

據報，財長貝森特正利用其人脈尋找潛在人選。特朗普經濟團隊認為，亞特蘭大聯儲在經濟增長分析方面具影響力，因此被視為關鍵職位。