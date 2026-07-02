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阿里傳整合三大Agent產品 料統一企業級AI入口

商業創科
更新時間：17:59 2026-07-02 HKT
發佈時間：17:59 2026-07-02 HKT

據內媒報道，阿里巴巴（9988）正整合旗下AI代理產品，以辦公工具QoderWork為基礎，合併「悟空」及「MuleRun」（騾子快跑）能力，升級為一款面向企業生產力場景的統一AI產品，並由剛接任釘釘首席執行官的陳宇森負責統籌。

合併Agent產品 應對字節騰訊夾擊

阿里回應內媒稱，現有三款產品的服務將無縫升級，用戶權益不受影響。是次整合發生於阿里全面加碼AI to B的關鍵節點，內媒分析認為，此舉旨在應對字節跳動、騰訊（700）、百度（9888）等對手在企業級Agent領域的加速布局，避免內部資源分散，形成統一入口。

目前QoderWork主打寫作、簡報等辦公任務；悟空依託釘釘，側重協同能力；MuleRun則強調執行任務與流程復用。內媒指，三者合一意味阿里試圖將辦公、協同與自動化執行能力整合至單一框架。

陳宇森領軍 釘釘勢成AI入口

報道指，陳宇森今年6月才接替陳航出任釘釘負責人，為阿里最年輕的事業部首席執行官，上任不足一個月即被委以新職，顯示阿里有意由同一人打通「企業協作平台」與「AI生產力工具」兩條線。業界預計，釘釘將全面AI化，新產品極可能以釘釘為入口或底座。

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