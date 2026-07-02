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Michael Burry披露Nvidia及晶片股ETF等淡倉 直指韓國大舉投資是「AI末日開始」

商業創科
更新時間：15:52 2026-07-02 HKT
發佈時間：15:52 2026-07-02 HKT

電影《沽注一擲》原型人物、美國對沖基金經理Michael Burry進一步押注AI熱潮消退。據《華爾街日報》報道，Burry披露淡倉包括Tesla（TSLA）、Caterpillar（CAT）、半導體設備商Applied Materials、英偉達（Nvidia，NVDA），以及追蹤晶片股的ETF。他更特別提到，三星電子及SK海力士計劃投資逾5,000億美元建立晶片中心，反而令他更憂慮AI投資回報是否足以支撐現時估值，並形容韓國公布大規模投資開支刺激的這波上漲，是「末日的開始」。

報道指出，AI行業正面對更複雜環境，包括美國政府因國家安全疑慮介入Anthropic前沿模型發布，以及企業開始關注AI使用成本過高，從而推出更低成本的替代方案。

押注SOXX明年3月大跌

Burry最新一項淡倉，是買入追蹤半導體指數ETF SOXX的認沽期權。該ETF成份股包括美光（MU）及Amd（AMD）等晶片公司。相關期權將於明年3月到期，若SOXX自高位下跌約三分一，該策略便可獲利。他形容SOXX本身是「指數估值過高的純粹形式」，而且這種情況十分罕見，也不容易被辨識。

Caterpillar及Tesla也成目標

Burry亦把Caterpillar列入最新淡倉。雖然他未詳細解釋原因，但該公司設備被廣泛用於建造數據中心和晶片製造中心。Tesla方面，Burry亦披露淡倉，並給出416.22美元目標價；該股昨日則收報425.3美元。目前Tesla正推動自動駕駛技術商業化，而Burry過去亦曾多次押注Tesla下跌。

去年沽空Palantir 股價累跌40%

此外，Burry繼續增加對英偉達的淡倉。去年11月，他已披露押注英偉達及Palantir（PLTR）股價到2027年前大幅下跌，但理由不同。他當時質疑英偉達透過循環融資安排支持部分大型客戶，或引發類似網絡泡沫爆破的風險；至於Palantir，他認為公司過度依賴政府合約，並可能被競爭對手取代。

截至目前，英偉達股價較Burry公布淡倉當日低約5%，仍未跌至他預期水平；Palantir表現較弱，股價已累跌約40%。

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