遊戲實體光碟快絕迹 Sony擬2028年起停產PS光碟 《GTA6》已宣佈不發實體版

Sony宣佈，2028年1月起將停止為所有在PlayStation上發布的新遊戲生產實體光碟，全面轉型數碼市場；此前Rockstar亦宣佈新遊戲《GTA6》不再發行實體版，引起玩家爭議。

實體光碟2024年僅佔Sony收入3%

綜合媒體報道，分析公司Ampere Analyis數據顯示，實體光碟在2024年僅佔Sony收入3%；而數碼遊戲在2025年佔Sony遊戲軟件銷售額約80%。另外，海外行業博主Derek Strickland亦引述數據指出，Sony在2025財年共售出7,000萬張實體光碟，收入不到10億美元，而同年數碼遊戲銷售量達2.48億份，收入接近70億美元，為實體光碟業務的7倍。

Sony：順應趨勢的選擇

Sony在官方部落格上表示，消費者偏好和整個娛樂產業的趨勢皆大幅轉向數碼媒體，「順應趨勢是自然不過的選擇」，到2028年，新遊戲將僅透過PlayStation商店和零售商以數位形式銷售。分析師Piers Harding-Rolls稱此舉為遊戲產業的「分水嶺」，並預測未來PS6標準版將不再配備光碟機。

此外，Sony亦宣布將逐步關閉舊款PS3和PS Vita上的PlayStation商店，今年將從部分市場開始，並於2027年在全球逐步關閉，屆時用戶將無法再購買新內容，但已購買的內容暫時仍可繼續下載。

另一方面，遊戲工作室Rockstar早前宣佈《GTA6》將以純數碼形式發佈後，亦引起强烈反響，有意見批評此舉破壞消費者權益，指缺少實體光碟將令玩家將無法轉售或借出遊戲，導致遊戲失去二手市場。