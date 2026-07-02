Palantir轟AI行業「出問題」 盲耗Token無價值 企業客戶重新審視回報

Palantir行政總裁Alex Karp周三接受CNBC訪問時批評Anthropic及OpenAI等美國AI公司採用的token收費模式，認為在AI成本急升、新模型越來越昂貴之下，企業客戶已開始重新審視AI投資回報。

Karp直言，AI行業「有些事情完全出了問題」。他表示，現時不少美國企業的態度，已變成無奈地消耗token、創造不到價值，並在使用過程中把自身知識產權交出去。

企業憂與AI公司合作有風險

他透露，不少企業高層私下向他反映，token支出並未帶來有用成果，反而擔心與AI公司合作，會令公司專有數據及市場優勢承受風險。

隨着AI使用成本上升，新模型價格也比之前的版本更高，企業對AI態度正由早前盲目增加token使用量，轉向更重視投資回報。部分企業亦開始採用開放權重模型，以較低成本完成相近任務。

Karp指出，在此環境下，不少企業正由使用大型通用AI模型，轉向建立及訓練自家更高效的專有工具。他認為，開放權重模型可能成為不少行政總裁面對AI實驗室收費壓力時的解決方案。

警告勿低估中國AI發展速度

Karp同時提醒，業界不應低估中國建立AI模型的進展速度。隨着中國模型能力加快提升，市場亦愈來愈關注中國AI是否可能追上美國前沿AI實驗室。

Palantir本周較早前宣布，擴大與英偉達（Nvidia）的合作，將使用Nvidia AI工具，為美國政府機構建立定制模型。Karp表示，自己與英偉達的理念一致，是讓技術客戶掌控自身算力、模型、數據架構及企業核心優勢。他稱，客戶希望確認自己「擁有生產資料的所有權」，而不是把這些能力轉移至其他人手上。