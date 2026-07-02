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恒指公司夥數碼港推「主題指數探索計劃」 借AI技術加快設計流程

商業創科
更新時間：12:54 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:54 2026-07-02 HKT

恒生指數公司與數碼港推出「主題指數探索計劃」，與創科公司共同開發人工智能解決方案，加快主題指數的設計流程。 

公司指出，是次計劃為雙方共同成立的「指數創新實驗室」第二階段項目，旨在探索利用AI等前沿技術支援恒生指數公司的指數營運，提供更切合市場需求的指數方案。

聚焦內地及香港發展迅速主題板塊

公司又指，第二階段項目將聚焦於內地及香港發展迅速的主題投資板塊，隨著投資者對新興增長板塊的配置需求日益提升，主題指數的需求亦同步攀升，帶動市場需以更快速和具規模地開發更多主題指數。 

至於「指數創新實驗室」首階段項目已於2025年完成。恒生指數公司執行董事長李文龍表示，首階段開發的生成式人工智能方案現已用於計算超過2,600家香港上市公司可供公開交易的股份比例，全面涵蓋香港市場的上市公司，相關計算所需時間縮短了三分之二。

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