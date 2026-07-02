OpenAI據報讓出5%股權 換特朗普政府支持

據英國《金融時報》報道，估值達8,520億美元的OpenAI，曾討論向美國政府讓出5%股權，以爭取特朗普政府在政治及監管層面的支持，並為未來掃除政治障礙。不過，OpenAI與美國政府的討論仍處於早期及概念階段，任何交易或需經國會立法才能落實。

未知其他AI公司是否參與

報道引述知情人士指，OpenAI行政總裁奧特曼在與美國政府初步接觸時提出，讓公眾持有公司財務權益，是分享AI上升紅利的最佳方式。相關安排亦可能要求其他美國AI公司提供類似股權，但目前未知其他AI公司是否願意參與，潛在參與公司則可能包括Anthropic、Google及Meta等。

奧特曼及OpenAI高層曾建議，美國主要AI開發商可將各自5%股權，撥入類似阿拉斯加永久基金的工具。該基金以阿拉斯加州石油財富作投資，並向州政府及居民派發紅利。

曾與特朗普等官員接觸

報道又指，奧特曼曾就公共持股問題與特朗普、商務部長盧特尼克及財長貝森特等政府官員進行接觸。他亦曾與民主黨參議員Bernie Sanders溝通，而Sanders則主張透過主權財富基金，讓公眾持有接近一半美國AI公司股權。

另一方面，隨着美國民眾及政界愈發關注數據中心建設、就業衝擊及網絡安全問題，部分共和黨人及特朗普顧問主張對AI行業實施更嚴格監管。OpenAI及主要競爭對手Anthropic近期推出前沿模型時，均曾因美國政府審查而受阻。