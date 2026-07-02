Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LME據報考慮放寬香港倉儲規定 准鋁材存放室外 豁免臨近港口限制

商業創科
更新時間：11:50 2026-07-02 HKT
發佈時間：11:50 2026-07-02 HKT

據路透引述消息報道，LME正考慮放寬規定，包括允許將鋁材存放於室外，並豁免倉庫須臨近港口的限制，以推動本港成為亞洲金屬樞紐。報道指出，香港於2025年7月正式成為LME的活躍倉庫地點，惟至今實質存入的金屬量極少，而港交所高層早前亦已主動向倉儲公司詢問，探討需要消除哪些障礙，才能成為切實可行的儲存地。

新政策明顯針對本港而設

LME在今年3月發表的一份諮詢文件中提到，「依個別地點情況作考量」，將鋁材室外儲存列為選項。至於在5月8日結束的諮詢文件中，該交易所表示，「關於某些地點空間可用性的討論，引發了室外儲存能否緩解空間疑慮的問題」。

報道則引述消息人士指出，此舉明顯是針對本港而設，因為香港合適的空間有限；並指LME將破例批准在香港任何地方設立倉庫，有別於以往要求倉儲必須靠近港口的嚴格規定。

港成原鋁儲存成本最高地點

報道又提到，香港是LME原鋁儲存成本最高的地點，租金為每天每公噸66美仙，比其他地點的平均價格高出約21%。此外，香港屬服務業主導，並非需要實體金屬的「淨消費」地區；加上本地倉庫多為多層大廈，高層地板無法承受重金屬的龐大負重，不適合存放重型金屬。

根據LME今年5月份數據，香港倉庫僅存放了24,665公噸金屬，僅佔LME總庫存約1.7%。相比之下，亞洲其他地區的庫存量遠超本港，例如新加坡達48.3萬噸，南韓及台灣亦分別有28萬噸及26.5萬噸。

LME在回應時則表示，對香港倉儲的成功感到非常滿意，「就庫存而言，香港現在是第九大存放地，許多倉庫的容量已接近飽和」，又指「香港的加入強化了我們的承諾，即在世界主要全球貿易走廊沿線提供LME倉儲服務，將在未來幾周內與市場分享我們的倉儲諮詢反饋意見」。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
家居裝修
6小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
19小時前
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼。路透社
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼
足球世界
5小時前
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
16小時前
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
即時中國
11小時前
星島申訴王 | 失業兩個月 夫打3份散工養家 妻嫌生活拮据 要求夜晚做多份
星島申訴王 | 港男失業日做3份兼職仍拮据 全職妻拒辭工人：夜晚炒多份散
申訴熱話
4小時前
袁嘉敏「低胸落到肚臍」疑真空上陣  上圍洶湧澎湃超震撼  跟「P圖海報」合照落差極大？
袁嘉敏「低胸落到肚臍」疑真空上陣  上圍洶湧澎湃超震撼  跟「P圖海報」合照落差極大？
影視圈
18小時前
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
05:40
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
影視圈
13小時前