LME據報考慮放寬香港倉儲規定 准鋁材存放室外 豁免臨近港口限制

據路透引述消息報道，LME正考慮放寬規定，包括允許將鋁材存放於室外，並豁免倉庫須臨近港口的限制，以推動本港成為亞洲金屬樞紐。報道指出，香港於2025年7月正式成為LME的活躍倉庫地點，惟至今實質存入的金屬量極少，而港交所高層早前亦已主動向倉儲公司詢問，探討需要消除哪些障礙，才能成為切實可行的儲存地。

新政策明顯針對本港而設

LME在今年3月發表的一份諮詢文件中提到，「依個別地點情況作考量」，將鋁材室外儲存列為選項。至於在5月8日結束的諮詢文件中，該交易所表示，「關於某些地點空間可用性的討論，引發了室外儲存能否緩解空間疑慮的問題」。

報道則引述消息人士指出，此舉明顯是針對本港而設，因為香港合適的空間有限；並指LME將破例批准在香港任何地方設立倉庫，有別於以往要求倉儲必須靠近港口的嚴格規定。

港成原鋁儲存成本最高地點

報道又提到，香港是LME原鋁儲存成本最高的地點，租金為每天每公噸66美仙，比其他地點的平均價格高出約21%。此外，香港屬服務業主導，並非需要實體金屬的「淨消費」地區；加上本地倉庫多為多層大廈，高層地板無法承受重金屬的龐大負重，不適合存放重型金屬。

根據LME今年5月份數據，香港倉庫僅存放了24,665公噸金屬，僅佔LME總庫存約1.7%。相比之下，亞洲其他地區的庫存量遠超本港，例如新加坡達48.3萬噸，南韓及台灣亦分別有28萬噸及26.5萬噸。

LME在回應時則表示，對香港倉儲的成功感到非常滿意，「就庫存而言，香港現在是第九大存放地，許多倉庫的容量已接近飽和」，又指「香港的加入強化了我們的承諾，即在世界主要全球貿易走廊沿線提供LME倉儲服務，將在未來幾周內與市場分享我們的倉儲諮詢反饋意見」。