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未來資產強硬否認SpaceX IPO落單失誤 稱曾獲主承銷商確認

商業創科
更新時間：11:37 2026-07-02 HKT
發佈時間：11:37 2026-07-02 HKT

早前有外媒報道指韓國最大券商未來資產證券（Mirae Asset Securities）因誤解提交訂單程序，最終在SpaceX上市中未獲任何股份分配；不過，未來資產證券以強硬措辭作出反駁，否認在SpaceX IPO認購過程中出現溝通或落單失誤。

已提交11.4億美元訂單

未來資產向彭博發電郵表示，公司於6月10日按其中一名主承銷商此前通知的程序，提交合共11.4億美元投資者訂單，並已收到該主承銷商對訂單的正式確認。至於彭博周二（30日）曾引述消息報道，指未來資產未能在SpaceX IPO中獲配股份，是因為誤將早期投資者意向表達的請求，視為已提交正式具約束力的訂單。

未披露提供確認承銷商名稱 

未來資產在聲明中，「斷然否認」公司誤解交易程序或出現任何溝通錯誤的指控。不過，聲明未有披露提供確認的主承銷商名稱，亦未解釋為何在23間承銷商中，只有未來資產最終未獲任何股份分配。SpaceX的IPO主承銷商摩根士丹利及高盛發言人均拒絕置評。

據《首爾經濟日報》此前報道，未來資產副會長金美燮及許善浩曾於6月15日向客戶發短訊，就相關事件致歉，稱對滿懷期待參與SpaceX IPO認購的客戶帶來沉重消息深感抱歉，並承諾檢視流程及採取措施恢復消費者信任。

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