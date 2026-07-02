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未來AI世界 人類還要學甚麼｜周顯

商業創科
更新時間：11:17 2026-07-02 HKT
發佈時間：11:17 2026-07-02 HKT

在AI的世界，甚至是腦接口機的未來，人類還用不用學習？

如果一個人是一無所知，就算給了他最強的AI，他也無法思考，這好比你把一隻蟑螂接駁了腦接口機，也不會令牠變成愛因斯坦。所以，未來人類還是需要學習，問題只是在於，學習甚麼呢？

品味是需要教育來培養的，如何指導AI作出更高水平工作，就要培養出更高的品味，而高品味必須用知識去培養出來。這就需要大量的學習，當然包括了閱讀。

記性作用將越來越少

不過，在這情況下，我們的學習和閱讀，需要的是大的數量，而不需要太高的精確性，皆因AI可以幫助我們提升精確性。

例如說，英文串字可以有spell check，唸詩也只需要大約記得，因你只要記得一首詩的幾隻字，AI已可找出整首詩來。

所以在以後的考試，只需要考多項選擇題，而不用考填充，更加不用背書，而記性的作用也將會越來越少，這好比100年前，高明的電話接線生可以記得幾千個電話號碼，但後來電話直接接駁，不用人手接線，這才能就沒有作用了。

周顯
 

周顯簡介:

作者、投資者、知識份子、八卦公

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